Tayland-Kamboçya sınırında bir ateşkes daha! Resmen ilan ettiler

Tayland ve Kamboçya'nın uzun süredir devam eden sınır çatışmalarının ardından ateşkes ilan ettiği bildirildi. Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha ile Genel Sınır Komitesi (GBC) kapsamında bir araya geldi.

Tayland ve Kamboçya ateşkes kararı aldı, DHA BİR ATEŞKES KARARI DAHA Söz konusu görüşmede imzalanan "Ortak Bildiri" kapsamında, iki ülke arasında derhal ateşkes ilan edildiği bildirildi. Tarafların mevcut askeri konuşlandırmalarını daha fazla hareket olmadan muhafaza etmeyi kabul ettiği bildiride, çatışmalardan etkilenen sınır bölgelerindeki sivillerin evlerine en kısa sürede dönmesine izin verilmesi kararlaştırıldı. Bildiride ayrıca, ateşkesin 72 saat boyunca sürdürülmesinin ardından 18 Kamboçyalı askerin ülkelerine iade edileceği belirtildi. Buna göre tarafların, kalıcı barışın sağlanması için en kısa sürede "Ortak Sınır Komisyonu"na başvurmayı ve mevcut anlaşmalar kapsamında sınır çalışmalarına yeniden başlamayı kabul ettiği kaydedildi. İki ülke arasında süren sınır gerilimini sona erdirmeyi amaçlayan 22 Aralık'taki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.