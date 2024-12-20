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Tam gaz ileri! Esad rejimi düştü: Suriye petrolü PKK'nın kontrolüne geçti! HTŞ Lideri'nden terör örgütüne sert yanıt

Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren HTŞ lideri Muhammed el Colani, petrol kentlerine çöken terör örgütü PKK/ YPG'yi uyardı. Özellikle Fırat'ın doğusunda Haseke, Rakka ve Deyrizor'daki petrol ticaretini kontrol eden terör örgütü, bölgeden hala ayrılmadı. HTŞ Lideri, bu konuda terör örgütlerine yönelik sert bir açıklama yaptı. HTŞ Lideri, "Ya çekilme ya da askeri operasyon. Eğer askeri bir operasyon olacaksa, biz hazırız" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024
Tam gaz ileri! Esad rejimi düştü: Suriye petrolü PKK’nın kontrolüne geçti! HTŞ Lideri’nden terör örgütüne sert yanıt

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    Suriye'de Beşar Esad yönetimini deviren HTŞ lideri Muhammed el Colani, petrol kentlerine çöken terör örgütü PKK/ YPG'yi uyardı. Özellikle Fırat'ın doğusunda Haseke, Rakka ve Deyrizor'daki petrol ticaretini kontrol eden terör örgütü, bölgeden hala ayrılmadı. Arap aşiretler ve SMO, Deyrizor'u teröristlerden geri aldı. Haseke ve Rakka için de düğmeye bastı. SMO, harekat için Colani'den emir beklemeye başladı. HTŞ Lideri, bu konuda terör örgütlerine yönelik sert bir açıklama yaptı. "Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok. Ya çekilme ya da askeri operasyon. Eğer askeri bir operasyon olacaksa, biz hazırız. Ancak kan dökülmesini önlemek için onlardan bir adım bekliyoruz" ifadesini kullandı.

    BİZDEN IRAK DURUN

    Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad'ı devirmesinin ardından 2 binden fazla rejim askeri Irak'ın Rutba'ya şehrine kaçtı. Irak yönetimi, kaçışların devam etmesi üzerine kapılarını kapadı. Kendilerine sığınan Suriyeli askerleri de ülkelerine geri göndermeye başladıklarını açıkladı.

    YASALARA UYACAĞIM

    HTŞ lideri Colani, BBC'ye önemli açıklamalar yaptı. Ülkede alkol tüketimine izin verilip verilmeyeceği yönündeki soruyu da cevapladı. "Anayasa yazmak için hukuk uzmanlarından oluşan Suriyeli bir komite kurulacak. Onlar karar verecek. Ve herhangi bir yönetici ya da başkan yasalara uymak zorunda kalacak " ifadesini kullandı.

    KADINLAR OKUYACAK

    Surıye'nin Afganistan'a benzemediğini belirten Colani, "Afganistan bir kabile toplumuydu. Suriye'de ise farklı bir zihniyet var" dedi ve ekledi: Kadınların eğitim görmesine inanan biriyim. 2011'den beri HTŞ'nin kontrolündeki İdlib'de üniversitelerimiz var. Burada okuyan kadın oranın yüzde 60'dan daha fazla.

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