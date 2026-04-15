TEE-01B uydusu, Çinli Earth Eye Co. tarafından inşa edilip fırlatıldı ve yörünge içi teslimat hizmeti ile İran'a devredildi.

ABD/İsrail koalisyonu ile İran arasında iki haftalık ateşkes devam ederken İngiliz Financial Times, İran'ın gizlice Çin'den bir casus uydu satın aldığını ve bunun da Orta Doğu'daki ABD askeri üslerini hedef almak için güçlü bir yeni yetenek kazandırdığını yazdı.

İddiaya göre zaman damgalı koordinat listeleri, uydu görüntüleri ve yörünge analizleri, İran askeri komutanlarının daha sonra uyduyu ABD'nin önemli askeri tesislerini izlemekle görevlendirdiğini gösteriyor. Görüntülerin söz konusu yerlere düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarından önce ve sonra mart ayında çekildiği belirtildi.

Sızdırılan İran askeri belgelerine ulaştığını iddia eden Financial Times, bu belgelerin TEE-01B olarak bilinen uydunun Çin'den uzaya fırlatıldıktan sonra 2024 yılının sonlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından ele geçirildiğini gösterdiğini belirtti.

Planet Labs'ın 5 Mart tarihli haberine göre, uydu görüntüleri Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde askeri uçakları gösteriyor

ÜRETİCİ ŞİRKETTEN "YÖRÜNGE İÇİ TESLİMAT"

Financial Times'a göre TEE-01B "yörünge içi teslimat" hizmeti sunduğunu söyleyen bir Çinli şirket olan Earth Eye Co. tarafından inşa edilip fırlatıldı. Bunun Çin'de fırlatılan uzay araçlarının yörüngeye ulaştıktan sonra yurtdışı müşterilere devredildiği, pek bilinmeyen bir ihracat modeli olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları'nın Asya, Latin Amerika ve diğer bölgeleri kapsayan küresel bir ağa sahip olduğu, Pekin merkezli uydu kontrol ve veri hizmetleri sağlayıcısı Emposat tarafından işletilen ticari yer istasyonlarına erişim izni verildiği belirtildi.