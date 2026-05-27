Hac ibadetini yerine getiren, 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu

1,7 milyonu aşkın Müslüman Arafat'ta vakfe yaparak hac ibadetini tamamladı.

Kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman, hac ibadetini tamamlayarak hacı oldu. Arafat'ta vakfeye duran hacı adayları, daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçti. Burada namaz kılıp vakfe duasını yapan hacılar, şeytan taşlama için taş topladı.

Kutsal topraklarda bulunan 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır) ŞEYTAN TAŞLAMA İÇİN KİLOMETRELERCE YÜRÜDÜLER Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek Cemerat bölgesine ulaştı. Hacılar burada büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı. Şeytan taşlamanın ardından yeniden yürüyerek Kabe'ye geçen hacılar, ziyaret tavafı ve sa'y ibadetini yerine getirdi. Tıraş olup ihramdan çıkan Müslümanlar, böylece hac görevlerini tamamladı.