Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde, olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye alındı.

CAZAN BÖLGESİNDE ERKEN UYARI ALARMI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden Cazan bölgesinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi. Halktan resmî makamların talimatlarına uymaları istendi.

HALKA GÜVENLİ ALANLARA GEÇİN ÇAĞRISI

Açıklamada, uyarı mesajını alan vatandaşlardan sakin olmaları, resmî makamların talimatlarına uymaları ve en yakın güvenli kapalı alana geçerek tehlike geçene kadar burada kalmaları istendi.