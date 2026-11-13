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Husi saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'da alarm! Cazan'da erken uyarı sistemi devreye girdi

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde erken uyarı sistemi devreye alındı. Halka güvenli kapalı alanlara geçmeleri çağrısı yapılırken, kısa süre sonra gelen ikinci açıklamada tehlikenin geçtiği bildirildi.

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Husi saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'da alarm! Cazan'da erken uyarı sistemi devreye girdi

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesinde, olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye alındı.

CAZAN BÖLGESİNDE ERKEN UYARI ALARMI

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ulusal Erken Uyarı Platformu üzerinden Cazan bölgesinde olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi. Halktan resmî makamların talimatlarına uymaları istendi.

HALKA GÜVENLİ ALANLARA GEÇİN ÇAĞRISI

Açıklamada, uyarı mesajını alan vatandaşlardan sakin olmaları, resmî makamların talimatlarına uymaları ve en yakın güvenli kapalı alana geçerek tehlike geçene kadar burada kalmaları istendi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor. (Foto: AA)Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor. (Foto: AA)

İKİNCİ AÇIKLAMA GELDİ: TEHLİKE GEÇTİ

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, uyarı gönderilen kentlerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR ARTIYOR

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

HUSİLERDEN FÜZE VE İHA SALDIRILARI

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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