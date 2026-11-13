Moskova'da otomobilde patlama! Araçta eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsü vardı iddiası
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde bir otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralanırken, sosyal medyada aracın içinde eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsünün bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otomobilde meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rus haber ajansı TASS'a göre, Moskova'nın güneyinde bir otomobilde patlama meydana geldi.
ARAÇTA ESKİ BASIN SÖZCÜSÜ VARDI
Patlama sonucu sürücü yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise araçta eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov'un basın sözcüsünün bulunduğu iddia edildi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya