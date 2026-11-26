Her iki petrol türü de bir önceki işlem gününde yüzde 2'nin üzerinde değer kazanmıştı.

Reuters'ın aktardığı verilere göre 25 Kasım 2026 işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı 3,21 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 1,63 dolar arttı.

Petrol piyasalarında gözler, 29 Kasım'da yapılacak OPEC+ toplantısında alınacak üretim kararlarına çevrildi. (Foto: AA)

SUUDİ ARABİSTAN'IN EN BÜYÜK RAFİNERİSİ

Husiler, Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Petrol Rafinerisi ile Riyad'daki finans merkezini hedef aldıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Ras Tanura bölgesinde hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediğini ve ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını açıkladı.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA YANSIR MI?

Uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatları açısından da önem taşıyor. Ancak pompa fiyatlarının belirlenmesinde döviz kuru ve uluslararası petrol ürünü fiyatları gibi farklı unsurlar da etkili oluyor.

Petroldeki son yükseliş tek başına akaryakıta zam yapılacağı anlamına gelmiyor.

GÖZLER 29 KASIM'DAKİ OPEC+ TOPLANTISINDA

Petrol piyasalarında yatırımcıların takip edeceği bir sonraki önemli gelişme 29 Kasım 2026'da düzenlenecek OPEC+ toplantısı olacak. Toplantıda 2027 yılı petrol üretim politikası ele alınacak.