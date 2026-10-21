Ordunun açıklamasında, Husilerin hareketliliğinin, toplanma noktalarının, takviye birliklerinin, silahlarının, zırhlı araçlarının, ateş kaynaklarının, tahkimatlarının ve lojistik unsurlarının hedef alındığı operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topları, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancı birliklerinin kullanıldığı belirtildi.

ABD'nin tahliye çağrısı yapacağı iddia edildi.

ABD'DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığının Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve ailelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi.

Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken, ABD'nin bölgedeki büyükelçilik personelini tahliye edeceği öne sürüldü. Reuters haber ajansının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi.

İki ABD'li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen'deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği kaydedilen haberde, ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan'daki misyonundaki tüm personel ve ailelerinin tahliye edilebileceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

MARİB CEPHELERİNDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ordunun açıklamasında, Marib kentinin batısındaki kuzey ve doğu cephelerinde zırhlı birlikler, topçu unsurları ve İHA'larla Husilerin hareketliliğinin, tahkimatlarının ve silahlı araçlarının hedef alınmaya devam edildiği bildirildi.

Bu operasyonlarla Husilerin farklı cepheler arasında birliklerini kaydırma ve güçlerini yoğunlaştırma kabiliyetinin sınırlandırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Operasyonların belirlenen plan doğrultusunda sürdürüldüğü, saldırıların askeri hedeflerin doğrulanmasının ardından gerçekleştirildiği ve sivillerle sivil yerleşim yerlerini korumak için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonlarda 285 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, yaklaşık 190 askeri araç ve teçhizatın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Yemen'de 5 Ekim'de Husilere karşı "Yemen Şafağı" operasyonu başlatılmıştı.