Suudi Arabistan'da petrol tesisine saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
Suudi Arabistan'ın Şeybe Petrol Sahası'na Husiler tarafından düzenlenen İHA saldırısında 2 işçi hayatını kaybetti. Yemen ordusu ise "Yemen Şafağı" operasyonunda son 24 saatte 285 Husi militanının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından üst düzey bir yetkili saldırıya dair ülkenin resmi ajansı SPA'ya konuştu.
Şarkiyye bölgesindeki ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait Şeybe Petrol Sahası'ndaki tesislerden birinin sabah saatlerinde hedef alındığını aktaran yetkili, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini kaydetti.
Saldırı sonucu, biri Filipin diğeri Nepal uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, Pakistan ve Hindistan uyruklu 2 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Ayrıca tesisin dışında, sahada çalışanlardan birine ait araçta yangın çıktığı ancak olaydan operasyonel faaliyetlerin etkilenmediği belirtildi.
ARAP KOALİSYONU: SUUDİ ARABİSTAN'A YÖNELİK 2 İHA SALDIRISI ÖNLENDİ
Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğu ve güney bölgelerinde 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek düşürüldüğünü duyurdu.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı İHA'larla hedef aldığını belirtti.
"Terörist Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine doğru uçurulan bir İHA düşürüldü." ifadelerini kullanan Maliki, ülkenin doğu bölgesinde de bir İHA'yı engelleyerek düşürdüklerini kaydetti.
Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
YEMEN ORDUSU: HUSİLER, ÜLKEDEKİ REYYAN HAVALİMANI'NA 4. KEZ SALDIRD
Yemen'deki İran destekli Husilerin, ülkenin güneydoğusundaki Reyyan Havalimanı'na da 4. kez saldırdığı bildirildi.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, Husilerin Hadramevt vilayetine bağlı Mukella kentinde yer alan Reyyan Havalimanı'na birkaç saat içinde yeniden saldırdığını belirtti.
"İran destekli terörist Husi milisler, Reyyan Havalimanı'na dördüncü kez saldırdı." diyen Nezili, Husilerin sivil altyapıları tek tek hedef alarak Yemen halkını ablukaya almaya çalıştığını kaydetti.
"SON 24 SAATTE 835 OPERASYONDA 285 HUSİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında Husilere karşı düzenlenen askeri operasyonlar hakkında bilgi verildi.
Silahlı kuvvetlerin operasyonlarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, son 24 saatte 835 doğrudan hedef alma operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.
Ordunun açıklamasında, Husilerin hareketliliğinin, toplanma noktalarının, takviye birliklerinin, silahlarının, zırhlı araçlarının, ateş kaynaklarının, tahkimatlarının ve lojistik unsurlarının hedef alındığı operasyonlarda savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), sahra topları, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancı birliklerinin kullanıldığı belirtildi.
TAİZ'DE HUSİLERİN İLERLEYİŞİ ENGELLENDİ
Açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerin kaybettikleri mevzileri geri almak amacıyla yeni takviye birlikleri gönderdiği ifade edildi.
Ordunun bölgede konuşlu birliklerinin, halk direniş güçlerinin desteğiyle Husilerin ilerleyişini durdurduğu ve taktik hedeflerine ulaşmalarını engellediği aktarıldı.
ABD'DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI
ABD Dışişleri Bakanlığının Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve ailelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi.
Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken, ABD'nin bölgedeki büyükelçilik personelini tahliye edeceği öne sürüldü. Reuters haber ajansının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi.
İki ABD'li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen'deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği kaydedilen haberde, ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan'daki misyonundaki tüm personel ve ailelerinin tahliye edilebileceği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
MARİB CEPHELERİNDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Ordunun açıklamasında, Marib kentinin batısındaki kuzey ve doğu cephelerinde zırhlı birlikler, topçu unsurları ve İHA'larla Husilerin hareketliliğinin, tahkimatlarının ve silahlı araçlarının hedef alınmaya devam edildiği bildirildi.
Bu operasyonlarla Husilerin farklı cepheler arasında birliklerini kaydırma ve güçlerini yoğunlaştırma kabiliyetinin sınırlandırılmasının amaçlandığı ifade edildi.
Operasyonların belirlenen plan doğrultusunda sürdürüldüğü, saldırıların askeri hedeflerin doğrulanmasının ardından gerçekleştirildiği ve sivillerle sivil yerleşim yerlerini korumak için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.
Açıklamada, operasyonlarda 285 Husi mensubunun etkisiz hale getirildiği, yaklaşık 190 askeri araç ve teçhizatın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.
Yemen'de 5 Ekim'de Husilere karşı "Yemen Şafağı" operasyonu başlatılmıştı.