Suudi Arabistan'a saldırı! Mekke ve Medine'ye fırlatılan 2 füze imha edildi
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine atılan 2 balistik füzenin havada imha edildiğini duyurdu. Füze parçalarının düştüğü noktalar açıklanırken, Husiler iddiayı reddetti.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu. Füzelerin düşen şarapnel parçaları Mekke, Cidde, Taif ve Rabığ'da geniş bir alana yayılırken, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri iddiasız açıklamada bulunarak Mekke ve Medine'nin hedef alındığı suçlamalarını kesin bir dille reddetti.
Suudi yetkililer füze parçalarının düştüğü noktaları tek tek açıklarken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.
FÜZE ŞARAPNELLERİ 4 FARKLI BÖLGEYE DÜŞTÜ, HUSİLER İDDİALARI YANITLADI
Parçaların Düştüğü Bölgeler: Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, imha edilen füzelerin şarapnel parçalarının Mekke'deki Vadi Muğammes bölgesine, Cidde kentindeki Nuzhe Mahallesi'ne, Taif kentindeki Celil Vadisi'ne ve Rabığ iline bağlı Mestura köyünün merkezine düştüğü belirtildi.
HUSİLERDEN YALANLAMA
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Suudi tarafının açıklamalarını asılsız olarak nitelendirerek Mekke ve Medine'yi hedef almadıklarını savundu. Seri, hedeflerinin yalnızca ülkenin petrol tesisleri ve askeri üsleri olduğunu ve operasyonları anlık olarak kamuoyuna duyurduklarını ifade etti.