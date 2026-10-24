Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Mekke ve Medine bölgelerine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildiğini duyurdu. Füzelerin düşen şarapnel parçaları Mekke, Cidde, Taif ve Rabığ'da geniş bir alana yayılırken, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri iddiasız açıklamada bulunarak Mekke ve Medine'nin hedef alındığı suçlamalarını kesin bir dille reddetti.

Suudi yetkililer füze parçalarının düştüğü noktaları tek tek açıklarken, olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.