Operasyon kapsamında Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Hudeyde Limanı hedef alınırken, başkent Sana ile Sada ve Taiz vilayetlerinde Husilere ait askeri unsurlara yönelik saldırıların sürdüğü bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekleyen koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'deki sivillere yönelik tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Kızıldeniz'e açılan Hudeyde Limanı'nın hedef alındığı saldırılarda, Husilerin askeri altyapısı ve balistik füze kapasitesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

"Saldırılarla Husilerin 7 askeri hedefi yok edildi. Husilerin İHA ve füze kurulumunda kullandığı 6 atölyeyi imha ettik. Ayrıca terörist Husilerin Sana'daki ana ikmal depolarından birini tasfiye ettik."

Başkent Sana'da Husilerin balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesine yönelik hava saldırıları düzenlendiğini aktaran Maliki, operasyonun sonuçlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Operasyonun yalnızca Hudeyde Limanı ile sınırlı olmadığını belirten Maliki, Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın yanı sıra Sada ve Taiz vilayetlerinde de askeri hedeflere yönelik saldırıların devam ettiğini kaydetti.

"Hudeyde Limanı'ndaki silah ve balistik füze kaçakçılığına ve transferine katkıda bulunan operasyonel kapasiteleri hedef aldık."

Operasyonla Husilerin askeri faaliyetlerinde hayati öneme sahip unsurların etkisiz hâle getirilmesinin amaçlandığını ifade eden Maliki, Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırının gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'deki sivilleri tehdit eden unsurlarına karşı operasyon başlatıldığını belirtti.

Kriz derinleşti. (Foto: AA)

HUDEYDE LİMANI İÇİN TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Koalisyon Sözcüsü Maliki, operasyon öncesinde Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için bölgeyi tahliye etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Bu açıklamanın ardından Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na saldırması durumunda misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

Seri, böyle bir saldırıya karşılık Cidde Limanı ile Kızıldeniz kıyısındaki diğer Suudi Arabistan limanlarını hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR 2014'TEN BU YANA SÜRÜYOR

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesiyle ülkedeki siyasi ve askeri kriz derinleşti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başladı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından ülkede görece sakin bir dönem yaşanırken, temmuz ayından itibaren çatışmalar yeniden şiddetlendi. Sahadaki kontrol haritası da bu süreçte değişti.

İran destekli Husiler, Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken, Suudi Arabistan'ı da balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.

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