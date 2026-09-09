New York Magazine'in, 11 Eylül saldırıları sırasında nerede ve ne yaptığı konusunda tutarsız beyanlarda bulunduğunu öne sürdüğü habere tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, ilgili içeriğin yayından kaldırılmasını talep etti.

Donald Trump. Fotoğraflar: Reuters, Takvim

TRUMP HABERİN KALDIRILMASINI İSTİYOR

Trump, sosyal medya hesabından, New York Magazine'in, "Trump 11 Eylül'de nerede olduğuyla ilgili tuhaf bir yalan söylüyor" başlıklı haberine ilişkin paylaşım yaptı.

Kendisini 11 Eylül saldırılarının ardından nerede olduğu ve ne yaptığı konusunda "şüpheli beyan" vermekle suçlayan dergiyi "başarısız" olarak nitelendiren Trump, "Kimsenin aklına ilk olarak benim geleceğimi sanmıyorum ama oradaydım. Tabii ki binaların çöktüğü gün değil ancak kısa bir süre sonra oraya gittim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberin "yalan" olduğunu kaydeden Trump, haberin geri çekilmesini talep etti.