Suriye’nin Humus kentinde sivilleri taşıyan otobüse silahlı saldırı: 7 ölü, 4 yaralı
Suriye'nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü'nde bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının faili henüz belirlenemezken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Suriye'nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü'nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Humus Sağlık Müdürlüğü'nden bir kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
SALDIRIYI KİMİN DÜZENLEDİĞİ BİLİNMİYOR
Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiği henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya