SALDIRIYI KİMİN DÜZENLEDİĞİ BİLİNMİYOR

Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiği henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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