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Suriye’nin Humus kentinde sivilleri taşıyan otobüse silahlı saldırı: 7 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü'nde bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının faili henüz belirlenemezken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Suriye’nin Humus kentinde sivilleri taşıyan otobüse silahlı saldırı: 7 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü'nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sivilleri taşıyan otobüsün hedef alındığı noktada güvenlik güçleri inceleme başlattı. (Fotoğraflar: SANA)Sivilleri taşıyan otobüsün hedef alındığı noktada güvenlik güçleri inceleme başlattı. (Fotoğraflar: SANA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Humus Sağlık Müdürlüğü'nden bir kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Suriye’nin Humus kentinde sivilleri taşıyan otobüse silahlı saldırı: 7 ölü, 4 yaralı-3

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Suriye’nin Humus kentinde sivilleri taşıyan otobüse silahlı saldırı: 7 ölü, 4 yaralı-4

SALDIRIYI KİMİN DÜZENLEDİĞİ BİLİNMİYOR

Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiği henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Meryem Kartal
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