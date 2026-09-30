Suriye’de Şam Uluslararası Havalimanı yakınında doğal gaz hattı patladı: 3 elektrik santrali devre dışı kaldı
Suriye’nin başkenti Şam kırsalında doğal gaz hattında meydana gelen patlama, elektrik arzını vurdu. Tişrin Termik Santrali’ne gaz akışının kesilmesiyle 3 elektrik santrali devre dışı kalırken, ülkede elektrik kesintilerinin geçici olarak artabileceği bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam kırsalında doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Harran el-Avamid bölgesinde yaşanan patlamanın ardından Tişrin Termik Santrali'ne gaz akışı kesildi. Bunun üzerine Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı.
GAZ HATTINDAKİ PATLAMA ELEKTRİK ARZINI ETKİLEDİ
Yerel kaynaklara göre patlama, çarşamba günü Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Harran el-Avamid bölgesinde meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Yangının söndürüldüğü bildirilirken, olayın nedenine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.
Patlama nedeniyle Tişrin Termik Santrali'ni besleyen doğal gaz hattında tedarik kesintisi yaşandı. Gaz akışının durması, santrallerin elektrik üretimini de doğrudan etkiledi.
3 ELEKTRİK SANTRALİ DEVRE DIŞI KALDI
Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğunu açıkladı.
SEC'in açıklamasına göre Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri bu nedenle devre dışı kaldı. Üç santralin üretim dışı kalmasıyla ülkedeki elektrik üretim kapasitesinde düşüş meydana geldi.
KESİNTİLERİN ARTMASI BEKLENİYOR
Suriye Elektrik Şirketi, santrallerin devre dışı kalması nedeniyle üretilen elektrik miktarının azalacağını bildirdi. Açıklamada, mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artabileceği belirtildi.
Şirket, elektrik arzındaki durum ve santrallerin yeniden devreye alınmasına ilişkin gelişmelerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Patlamanın ardından çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Uzman ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, patlamanın nedenine ve gaz hattında meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin devam ettiği aktarıldı.