Suriye'nin başkenti Şam kırsalında doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Harran el-Avamid bölgesinde yaşanan patlamanın ardından Tişrin Termik Santrali'ne gaz akışı kesildi. Bunun üzerine Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri devre dışı kaldı.

Yerel kaynaklara göre patlama, çarşamba günü Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Harran el-Avamid bölgesinde meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede yangın çıktı. Yangının söndürüldüğü bildirilirken, olayın nedenine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi paylaşılmadı.

3 ELEKTRİK SANTRALİ DEVRE DIŞI KALDI

Suriye Elektrik Şirketi (SEC), Tişrin Santrali'ndeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğunu açıkladı.

SEC'in açıklamasına göre Deyr Ali, Nasiriyye ve Tişrin elektrik santralleri bu nedenle devre dışı kaldı. Üç santralin üretim dışı kalmasıyla ülkedeki elektrik üretim kapasitesinde düşüş meydana geldi.