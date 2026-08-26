Trump Hürmüz'deki mayınlar için temizlendi açıklaması yaptı: İran geçiş iddialarını yalanlayarak boğazın kapalı olduğunu duyurdu
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlendiğini duyurup İran'a "sıfır tolerans" uyarısı yaparken; Tahran'dan jet yanıt geldi: "Boğaz kapalı, kontrol tamamen bizde."
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularında tespit edilen tüm mayınların Amerikan Donanması tarafından imha edildiğini duyururken; İran yönetimi boğazın kapalı kalmaya devam ettiğini ve kontrolün tamamen Tahran'da olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Donald Trump, mayın temizleme operasyonunun başarıyla tamamlandığını belirterek İran'a "sıfır tolerans" uyarısında bulundu. ABD Uzay Kuvvetleri aracılığıyla boğazın anbean izlendiğini vurgulayan Trump, "Bölgeye yeniden mayın döşemeye kalkışacak her türlü gemi ya da tekne derhal imha edilecektir. Mayın yerleştirilmesine ilişkin sıfır tolerans politikamız eksiksiz yürürlüktedir," ifadelerini kullandı.
TAHRAN: BOĞAZ KAPALI, KONTROL İRAN'DA
Trump'ın bu çıkışının hemen ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den yalanlama geldi. Katıldığı televizyon programında boğazdan serbest gemi geçişlerinin başladığı yönündeki iddiaları "asılsız" olarak nitelendiren Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam ettiğini söyledi.
Ülkesinin fiilen "savaş durumunda" olduğunu hatırlatan Garibabadi, Pakistan, Umman ve Katar gibi bölge ülkelerine mevcut şartlar altında olağan geçiş standartlarının uygulanamayacağını bildirdiklerini aktardı. Hürmüz Boğazı'nın doğrudan İran'ın ulusal güvenliğiyle bağlantılı olduğunu belirten İranlı diplomat, "ABD ve diğer ülkeler bilmelidir ki; Hürmüz Boğazı yalnızca İran'ın belirleyeceği düzenlemeler doğrultusunda açılabilir," dedi.
UMMAN İLE GEÇİCİ GÜZERGâH MUTABAKATI
Son 40 gündür Umman ile transit geçiş düzenlemelerine dair müzakereler yürüttüklerini açıklayan Garibabadi, 7 mil (yaklaşık 11 kilometre) genişliğinde geçici bir koridor üzerinde mutabakata varıldığını kaydetti. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan harita kapsamında giriş noktasının ve çıkış güzergâhının bir bölümünün İran karasularından geçeceğini vurgulayan Garibabadi, şu ayrıntılara dikkat çekti:
Boğaz Tamamen Açılmış Değil: Umman ile varılan geçici uzlaşı, Hürmüz Boğazı'nın tamamen seyrüsefere açıldığı anlamına gelmiyor.
Güney Hattı Kapatılıyor: Yeni planın devreye girmesiyle birlikte, ABD'nin Umman'ın baskısıyla açtığı güney güzergâhı kapatılacak.
Kalıcı Rota Görüşülecek: İki ülke, tarihi ana rotaya alternatif kalıcı bir hat üzerinde teknik müzakerelere devam edecek.