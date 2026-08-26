ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularında tespit edilen tüm mayınların Amerikan Donanması tarafından imha edildiğini duyururken; İran yönetimi boğazın kapalı kalmaya devam ettiğini ve kontrolün tamamen Tahran'da olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Donald Trump, mayın temizleme operasyonunun başarıyla tamamlandığını belirterek İran'a "sıfır tolerans" uyarısında bulundu. ABD Uzay Kuvvetleri aracılığıyla boğazın anbean izlendiğini vurgulayan Trump, "Bölgeye yeniden mayın döşemeye kalkışacak her türlü gemi ya da tekne derhal imha edilecektir. Mayın yerleştirilmesine ilişkin sıfır tolerans politikamız eksiksiz yürürlüktedir," ifadelerini kullandı.

TAHRAN: BOĞAZ KAPALI, KONTROL İRAN'DA Trump'ın bu çıkışının hemen ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den yalanlama geldi. Katıldığı televizyon programında boğazdan serbest gemi geçişlerinin başladığı yönündeki iddiaları "asılsız" olarak nitelendiren Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam ettiğini söyledi. Ülkesinin fiilen "savaş durumunda" olduğunu hatırlatan Garibabadi, Pakistan, Umman ve Katar gibi bölge ülkelerine mevcut şartlar altında olağan geçiş standartlarının uygulanamayacağını bildirdiklerini aktardı. Hürmüz Boğazı'nın doğrudan İran'ın ulusal güvenliğiyle bağlantılı olduğunu belirten İranlı diplomat, "ABD ve diğer ülkeler bilmelidir ki; Hürmüz Boğazı yalnızca İran'ın belirleyeceği düzenlemeler doğrultusunda açılabilir," dedi.