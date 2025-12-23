Suriye'de uyuşturucu şebekelerine bir darbe daha: 162 bin captagon hapı ele geçirildi
Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam’da narkotikle mücadele birimince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan bir hücrenin çökertildiğini, 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 162 bin captagon hapın ele geçirildiğini duyurdu.
Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir şebekenin çökertildiği ve 162 bin captagon hap ele geçirildiği bildirildi.
CAPTAGON ÇETESİNE DARBE
Suriye İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Şam'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir hücreye yönelik, "narkotikle mücadele birimince", operasyon düzenlendiği belirtildi.
Uyuşturucu şebekesinin çökertildiği ifade edilen açıklamada, 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 162 bin captagon hap ele geçirildiği kaydedildi.