Suriye’de Sarı Hat yok oluyor! Şara’dan kalıcı istikrar mesajı

Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü YPG/SDG'den kurtarması ve Haseke bölgesine dayanmasının ardından Şam ile YPG/SDG arasında yeni mutabakata varıldı.

YPG/SDG'ye bağlı üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulacak ve Aynelarab güçlerine bağlı bir tugayın Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde teşkil edilecek. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakları merkezi yönetime bağlanacak.

Yeni mutabakatta Haseke'de hükümet tarafından oluşturulacak tümenin çatısı altındaki tugaylarda alacak olması en çok dikkat çeken maddelerden oldu. Böylece Suriye haritasında YPG/SDG'nin işgal ettiği Sarı Hat tamamen yok oluyor.

Mutabakatın, Suriye güçleri ile YPG unsurları arasında ateşkes sağlanması, iki tarafın askeri ve idari güçlerinin kademeli entegrasyonunu içerdiği belirtilirken Suriye'nin toprak bütünlüğü için kritik bir adım atıldı.

TÜRK ASKERİ SAHADA OLACAK

Ateşkes ve kademeli entegrasyonu kapsayan yeni mutabakatın duyurulmasının ardından güvenlik kaynakları Türk askerinin sahada aktif rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

TERÖRSÜZ SURİYE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Yeni entegrasyon anlaşmasıyla sonlanan sürecin "Terörsüz Türkiye" amacına da katkıda bulunacağı belirtilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla vurguladığı "terörsüz bölge" hedefi için de önemli bir adım atıldığı vurgulandı.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Hükümeti ile YPG/SDG arasında ilan edilen kapsamlı anlaşmayı, Suriye'nin ulusal uzlaşı, birlik ve kalıcı istikrar yolunda önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

ŞARA'DAN KÖKLÜ ADALET KALICI İSTİKRAR VURGUSU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ise mutabakat haberinden saatler sonra yaptığı açıklamada Suriye Cumhurbaşkanlığı emanetini üstlenmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek Suriyelilerin her alandaki fedakârlık ve sabrını hatırladığını ifade etti ve Allah'tan bu güvene layık olmayı diledi.

Şara, "Geleceği birlikte inşa ediyoruz; köklü bir adalet, kalıcı bir istikrar ve Suriye'ye hak ettiği konumu kazandıracak kapsamlı bir kalkınma ile." ifadelerini kullandı.

29 Ocak 2025'te Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen Suriye Devrimi Zaferi İlan Konferansı, askeri operasyon birimleri ve devrimci güçlerin geniş katılımıyla düzenlenmişti. Konferans, Cumhurbaşkanı El-Şara'nın Cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesini ve tüm devrimci askeri, siyasi ve sivil birimlerin devlet kurumlarıyla entegrasyonunu ilan ederek tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştu.

Konferansta ayrıca her yıl 8 Aralık günü, devrik rejimden Suriye'nin kurtuluşunu anmak için ulusal gün ilan edildi; 2012 Anayasası yürürlükten kaldırıldı, istisnai tüm yasalar durduruldu; devrik rejim ordusu feshedilip, Suriye Ordusu ulusal temellerde yeniden kuruldu.