Şam ile YPG/SDG arasında yeni mutabakat: Ateşkes ve kademeli entegrasyon
Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu. Anlaşma uyarınca, hükümet birlikleri Haseke ve Kamışlı şehirlerinin merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleri birleştirilecek.
