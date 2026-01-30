PODCAST CANLI YAYIN

Şam ile YPG/SDG arasında yeni mutabakat: Ateşkes ve kademeli entegrasyon

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu. Anlaşma uyarınca, hükümet birlikleri Haseke ve Kamışlı şehirlerinin merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleri birleştirilecek.

SURİYE ORDUSU HASEKE'YE GİRİYOR

Anlaşma uyarınca, hükümet birlikleri Haseke ve Kamışlı şehirlerinin merkezlerine konuşlandırılacak ve yerel güvenlik güçleri birleştirilecek.

