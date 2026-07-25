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Suriye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda can kaybı

Suriye Sağlık Bakanlığı: Palmira bölgesinde iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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Suriye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsleri çarpıştı: Çok sayıda can kaybı

Suriye'de Şam-Deyrizor yolunda iki yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Şam-Deyrizor yolu üzerinde, Suhne ve Palmira bölgeleri arasında iki yolcu otobüsünün çarpıştığını duyurdu.

35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kazada ilk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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