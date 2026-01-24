Suriye'de bir ay ateşkes iddiası! AFP "Uzatıldı" dedi Şam'dan yalanlama geldi

Suriye'de ateşkesin bir ay daha uzatıldığı iddia edildi. AFP'nin son dakika haberine göre güvenlik kaynakları bunun geniş kapsamlı bir anlaşmanın parçası olduğunu söyledi.

