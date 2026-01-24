PODCAST CANLI YAYIN

Suriye'de bir ay ateşkes iddiası! AFP "Uzatıldı" dedi Şam'dan yalanlama geldi

AFP güvenlik kaynakları Suriye'de ateşkesin bir hafta uzatıldığını iddia etti. Şam'dan ise iddialara yalanlama geldi. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan bir kaynak, SANA’ya yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG ile süren sürenin uzatıldığına dair dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Suriye'de ateşkesin bir ay daha uzatıldığı iddia edildi. AFP'nin son dakika haberine göre güvenlik kaynakları bunun geniş kapsamlı bir anlaşmanın parçası olduğunu söyledi.

Suriye, AA

ATEŞKES UZATILDI İDDİASI

AFP ateşkesin bir ay uzatıldığını iddia etti. Salı günü Şam yönetimi ile YPG/SDG, dört günlük bir ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Bu süreçte hükümet güçleri kuzeydoğudaki bir Kürt kalesine takviye birlikler göndermişti. AFP'nin iddiasına göre Şam'daki diplomatik bir kaynak, cumartesi akşamı sona erecek ateşkesin "en fazla bir ay süreyle uzatılacağını" söyledi.

Suriye, AA

ŞAM YALANLADI

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'ndan bir kaynak, SANA'ya yaptığı açıklamada, SDG ile süren sürenin uzatıldığına dair dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

RAKKA VE DEYRİZOR İŞGALDEN KURTARILDI

Suriye ordusu 44 saatte Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtardı. Haseke ve Ayn el Arab bölgesi için de çatışmalar sürerken YPG/SDG entegrasyonu kabul etti ve Şam ile anlaştı.

