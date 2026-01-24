WSJ “Şara ABD’nin blöfünü bozdu” dedi: Suriye’den çekilmeye zorluyor

Suriye ordusu 44 saatlik operasyonla Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinden kurtarırken terör örgütü ise hezimete uğradı. ABD gazetesi The Wall Street Journal ise Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara 'nın ABD'nin blöfünü bozduğunu yazdı.

Trump ve Şara, Reuters

"ŞARA CESUR BİR ASKERİ TAKTİKÇİ OLDUĞUNU KANITLADI"

The Wall Street Journal, "Şara geçen hafta Kürt liderliğindeki bir milis gücüne karşı gerçekleştirdiği hızlı saldırıyla hedeflerine ulaşmak için ABD ile ilişkilerini riske atmaya hazır, cesur bir askeri taktikçi ve kumarbaz olduğunu bir kez daha kanıtladı"dedi.