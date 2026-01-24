WSJ “Şara ABD’nin blöfünü bozdu” dedi: Suriye’den çekilmeye zorluyor
Suriye ordusu 44 saatlik operasyonla Rakka ve Deyrizor’u terör örgütü YPG/SDG’den alırken ABD basını “Şara ABD’nin blöfünü bozdu” dedi. ABD gazetesi The Wall Street Journal, “Sonunda Şara’nın taktiği işe yaradı." ifadelerini kullanırken bu durumun ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle sonuçlanabileceğini yazdı.
Suriye ordusu 44 saatlik operasyonla Rakka ve Deyrizor'u terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinden kurtarırken terör örgütü ise hezimete uğradı. ABD gazetesi The Wall Street Journal ise Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara'nın ABD'nin blöfünü bozduğunu yazdı.
"ŞARA CESUR BİR ASKERİ TAKTİKÇİ OLDUĞUNU KANITLADI"
The Wall Street Journal, "Şara geçen hafta Kürt liderliğindeki bir milis gücüne karşı gerçekleştirdiği hızlı saldırıyla hedeflerine ulaşmak için ABD ile ilişkilerini riske atmaya hazır, cesur bir askeri taktikçi ve kumarbaz olduğunu bir kez daha kanıtladı"dedi.
"ŞARA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARADI"
Şara'nın Washington'dan gelen yaptırımların yeniden uygulanabileceği tehditlerine rağmen saldırı emrini verdiğine dikkat çeken WSJ,"Sonunda Şara'nın taktiği işe yaradı. Yardımcıları, ABD destekli SDG içindeki Arap gruplarını hükümete katılmaya ikna ederek, Kürt liderliğindeki milis güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir bölgeden geri çekilmesini ve birkaç gün içinde dağılmasını sağladılar." ifadelerini kullandı.
ABD SURİYE'DEN ÇEKİLİYOR
Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonunun geniş kapsamlı sonuçlar doğuracağını vurgulayan WSJ, "Üst düzey ABD askeri yetkilileri, ülkede on yıldan fazla süren varlığın ardından daha geniş kapsamlı bir askeri çekilme olasılığını görüşüyorlar." ifadelerini kullandı.
DİKTATÖR BEŞAR'A KARŞI BÜYÜK ZAFER
WSJ ayrıca geçtiğimiz yıl diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesini ise şöyle anlattı:
Suriye'nin kuzeydoğusunun büyük bir bölümünün ele geçirilmesi, Şaraa'nın 2024'te Esad'ın yönetimine karşı isyancı saldırısını yönetmesinden bu yana elde ettiği en önemli stratejik zaferdir. Bu saldırı, rejimi sadece 11 günde devirmiş, yarım milyon insanın ölümüne ve Suriye şehirlerinin harabeye dönmesine neden olan 13 yıllık savaşı sona erdirmişti.