Suriye ordusu teröre izin vermedi! İşte YPG/SDG'den arındırılan Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahalleleri
Suriye ordusu, Halep’te PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG’ye yönelik operasyonlarını sürdürürken, Şeyh Maksut Mahallesi’ndeki 12 numaralı stratejik mühimmat deposunu imha etti. Operasyonların ardından Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde büyük ölçüde kontrol sağlanırken, cadde ve sokaklar görüntülendi.
Giriş Tarihi:
Suriye'nin Halep kentinde Suriye ordusunun terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik operasyonu devam ediyor.
MÜHİMMAT DEPOLARI İMHA EDİLDİ
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı Asım Galyun, Halep'in Şeyh Maksut Mahallesi'nde terör örgütü SDG'ye ait 12 numaralı stratejik mühimmat deposunun imha edildiğini duyurdu
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik başlattığı operasyonun ardından Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde büyük ölçüde kontrol sağladı.
Kontrolün ardından cadde ve sokaklar görüntülendi.