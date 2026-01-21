Suriye ordusu duyurdu: Terör örgütü YPG/SDG'nin yerleştirdiği patlayıcılar infilak etti

Terör örgütünün, konuşlandığı bazı bölgelerde geçit, tünel ve girişlerinin yanı sıra kaldıkları evlere, ev eşyaları ile araçlara patlayıcı yerleştirdiği; taş ve tuğla görünümlü düzenekler oluşturduğu aktarıldı.

Suriye ordusu, Sevra Petrol Sahası'nın kontrolünü sağladı, AA

KUR'AN-I KERİM'LERE TUZAK KURDULAR

Açıklamada, kutsal değerlerin ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret edilerek, camiler ile çok sayıda Kur'an-ı Kerim'in de tuzaklanarak uygunsuz yerlere konulduğu bilgisi verildi.

Yerleştirilen patlayıcı yüklü düzeneklerin infilakı sonucu bazı sivil ve askerlerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Operasyonlar Müdürlüğü, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep'in doğu kırsalındaki sivillere, "hiçbir şüpheli cisim ve eşyaya yaklaşmamaları, güvenlikleri için durumu derhal yetkililere bildirmeleri" çağrısında bulundu.

Müdürlük vatandaşları ayrıca, "terör örgütünün bulunduğu alanlara ve tünellere kesinlikle girilmemesi" konusunda uyardı.

Bu önlemlerin, terör örgütü YPG/SDG'nin geride bıraktığı patlayıcılardan canlarının korunması için alındığı vurgulandı.

Vatandaşlara herhangi bir şüpheli cisme karşı dikkatli olmaları çağrısının tekrar edildiği açıklamada, "durumun güvenli şekilde ele alınması ve herkesin güvenliğinin sağlanması için herhangi bir şüpheli cismi veya uygunsuz yere konmuş eşyanın derhal bildirilmesi ve bölgedeki askeri ve güvenlik birimleriyle iletişime geçilmesi" vurgulandı.