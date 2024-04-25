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Siyonist Bakan Ben Gvir'e esir takası politikasını protesto eden İsrailliler saldırdı!

Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükümetine yönelik protestolar devam ediyor. Esir takası için eylem yapanları selamlamaya çalışan aşırı sağcı İsrail İç Güvenlik bakanı Ben Gvir'e ailelerin saldırısına uğradı. Protestocular Ben Gvir'in etrafını sararken, polis düzenlenen mitingi dağıtmak amacıyla tazyikli su kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 01:47 Güncelleme 25 Nisan 2024, 01:52
Siyonist Bakan Ben Gvir’e esir takası politikasını protesto eden İsrailliler saldırdı!

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İsrail'de 7 Ekim saldırılarının ardından aylardır İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için İsrail hükümetine yönelik protestolar devam ediyor.

İsrailli Bakana halkından dayak!

Esir takası için eylem yapan İsrailli aileleri selamlamaya çalışan aşırı sağcı İsrail İç Güvenlik bakanı Ben Gvir'e saldırıya uğradı.

BEN GVIR'E SALDIRI

Her fırsatta Gazze deki Filistinlilerin sivil asker ayırt edilmeksizin operasyonlarda hedef alınmasını Ben Gvir, Kudüs'teki bir etkinlik çıkışı protestocular tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı sırasında arabanın üzerine çıkarak insanları selamlamaya çalışan bakana protestocular saldırırken korumalar son anda makam aracına bindirmeyi başardı.

Polis düzenlenen mitingi dağıtmak amacıyla tazyikli su kullandı.

FİLİSTİNLİLERİN ARASINDA "ŞEYTANIN AVUKATI" OLARAK TANINIYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.

Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi.

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