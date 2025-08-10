Soykırımcı İsrail ordusu Gazzeli Pele'yi şehit etti!

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Filistinli Pele olarak bilinen Süleyman El-Obeid'in insani yardım beklerken terörist devlet İsrail güçlerinin saldırısında şehit olduğunu açıkladı.

100 GOL ATTI

Al-Obeid, futbol kariyerine Khadamat al-Shati ile başladı, daha sonra işgal altındaki Batı Şeria'da Mar kaz Shabab al-'ari ve Gaza Sport için oynadı ve toplam 100 golden fazla attı.41 yaşındaki Al-Obeid, geride bir eş ve beş çocuk bıraktı. UEFA, "En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" açıklamasında bulundu.