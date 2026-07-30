Soykırımcı Ben Gvir'den ateşkese açık sabotaj: "Tek çözüm sürgün"
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir skandal bir çıkışa imza attı. Saldırıların devam etmesini ve Filistinlilerin Gazze'den sürülmesini isteyen Ben-Gvir, ateşkes kabul edilirse Netanyahu hükümetini devirmekle tehdit etti!
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes sürecine ve müzakerelere sert tepki gösterdi. Ben-Gvir, saldırıların kesintisiz sürdürülmesi ve Filistinlilerin bölgeden sürgün edilmesi yönündeki skandal çağrısını yineledi.
Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için silah bırakmayı kabul ettiği yönündeki iddiaların ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Ben-Gvir, hem ABD yönetimini hem de İsrail hükümetini hedef aldı.
"Başbakan en yakın dostlarımıza da şunu açıkça ifade etmeli: İsrail'in Gazze Şeridi'nde ortak olmaya istekli olduğu tek çözüm göçü teşvik etmek ve Hamas'ı yok etmektir. Başka çözüm yoktur."
Ben-Gvir, İsrail'in hedefli suikastlara ve askeri operasyonlara son vermeyi kesinlikle taahhüt etmediğini belirterek, aracılar vasıtasıyla herhangi bir taraf ile anlaşma imzalamayacaklarını vurguladı.
İKİNCİ AŞAMA TARTIŞMASI VE HAMAS İDDİALARI
Müzakere kulislerinde, Hamas'ın ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için arabulucularla uzlaştığı; elindeki silahları İsrail'e değil, üzerinde mutabık kalınacak bağımsız bir Filistin komitesine teslim etmeyi kabul ettiği iddia edilmişti. Söz konusu iddialara ilişkin Hamas cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ben-Gvir'in bu sert çıkışı, İsrail iç siyasetindeki kırılgan yapıyı ve hükümet krizini bir kez daha gündeme getirdi. Aşırı sağcı bakan, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve kalıcı bir ateşkese onay verilmesi halinde Netanyahu koalisyonunu devirmekle tehdit eden isimlerin başında geliyor.
Bu siyasi şantaj, masadaki barış çabalarını sekteye uğratan en büyük iç dinamik olarak öne çıkıyor.
KAHİRE GÖRÜŞMELERİ VE ATEŞKESİN GELECEĞİ
İlk Aşama (10 Ekim 2025): Yürürlüğe giren ilk aşamada esir takası yapılmış, insani yardımlar artırılmış ve İsrail ordusu bazı bölgelerden kısmi olarak çekildiğini öne sürmüştü fakat İsrail'in ihlallerinin ve örtülü saldırıların devam ettiğini biliniyor.
İkinci Aşama Temasları (7 Haziran): Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, Kahire'de yeniden bir araya geldi.
Müzakere edilen ikinci aşama şu kritik başlıkları kapsıyordu:
- Gazze'nin gelecekteki idari yönetimi
- Bölgenin yeniden imarı
- Uluslararası bir gücün konuşlandırılması
- İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi
- Yeni siyasi ve güvenlik düzenlemelerinin hayata geçirilmesi