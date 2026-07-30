Soykırımcı Ben Gvir'den ateşkese açık sabotaj: "Tek çözüm sürgün"

Ben-Gvir'in bu sert çıkışı, İsrail iç siyasetindeki kırılgan yapıyı ve hükümet krizini bir kez daha gündeme getirdi. Aşırı sağcı bakan, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması ve kalıcı bir ateşkese onay verilmesi halinde Netanyahu koalisyonunu devirmekle tehdit eden isimlerin başında geliyor.

Bu siyasi şantaj, masadaki barış çabalarını sekteye uğratan en büyük iç dinamik olarak öne çıkıyor.