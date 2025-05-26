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Son dakika: Witkoff duyurdu! Hamas, ABD'nin Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti

Reuters, Hamas'ın ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Witkoff'un teklifi 70 günlük ateşkes ve Gazze'deki İsrailli rehinelerden 10'unun serbest bırakılmasını kapsıyor.

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Son dakika: Witkoff duyurdu! Hamas, ABD'nin Gazze'de ateşkes teklifini kabul etti

Reuters, Hamas'ın ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Witkoff'un teklifi 70 günlük ateşkes ve Gazze'deki İsrailli rehinelerden 10'unun serbest bırakılmasını kapsıyor.

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