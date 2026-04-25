ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin düzenlediği program sırasında gerçekleşen protesto nedeniyle güvenlik gerekçesiyle salondan çıkarıldı.



ABD Başkanı Trump: "D.C.'de oldukça hareketli bir gece. Gizli Servis ve emniyet güçleri muazzam bir iş çıkardı; çok hızlı ve cesurca müdahale ettiler. Saldırgan yakalandı. Ben şahsen "şov devam etsin" görüşümü ilettim ancak tamamen emniyetin direktiflerine göre hareket edeceğiz. Karar ne olursa olsun, bu gece planlanandan çok farklı geçecek ve belli ki her şeyi en baştan, yeniden yapmak zorunda kalacağız." ifadelerini kullandı.







Trump: "Kolluk kuvvetleri, protokol gereği alanı terk etmemizi talep etti ve biz de buna derhal uyacağız. 30 dakika içinde Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyeceğim. First Lady, Başkan Yardımcısı ve tüm Kabine üyelerinin durumları gayet iyi. Yarım saat içinde sizlerle konuşacağız. Etkinlikten sorumlu tüm yetkililerle görüştüm ve 30 gün içinde yeni bir tarih belirleyeceğiz." dedi.



SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde bağrışma ve silah seslerinin duyulması sonrası güvenlik nedeniyle korumaları tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.







TRUMP VE EŞİ SALONDAN UZAKLAŞTIRILDI

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.





Öte yandan ABD medyası, silah seslerinin ekranlardan duyulduğu otelde bir saldırganın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı, söz konusu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kısa süreli yaşanan paniğin ardından programın devam edeceği anonsu yapıldı.

Trump'ın, söz konusu olaya rağmen salona dönüp konuşmasını yapabileceği belirtiliyor.



