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Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı... Hamas'tan 'intikam' açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Haniye'ye suikastte İsrail parmağı olduğuna işaret edildi ve "İkametgahında siyonistlerin hain saldırısı sonucu hayatını kaybetti" denildi. Üst düzey Hamas üyesi de "Bu cezasız kalmayacak" diyerek intikam alacaklarını ilan etti. Öte yandan Filistin medyasında "İran neredeydi, neden Haniye'yi korumadı?" soruları soruldu.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 06:08 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 07:33
Son dakika: Hamas lideri İsmail Haniye Tahran’da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı... Hamas’tan ’intikam’ açıklaması

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Terör devleti İsrail, Gazze'deki sistematik soykırımına devam ederken bölgede yanan ateşi körükleyecek bir gelişme yaşandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olduğu öğrenildi.
Hamas lideri Haniye şehit oldu!



Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Gelişmeyi İran ve Filistin medyası son dakika olarak duyurdu. Hamas da doğruladı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail HaniyeHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye


NEDEN TAHRAN'DAYDI?

Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonrasıda Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail HaniyeHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye


HAMAS'TAN YAZILI AÇIKLAMA

Haniye'nin şehit olması sonrası Hamas'tan yazılı açıklama geldi.

Saldırının İsrail tarafından yapıldığının işaret edildiği haberde şu ifadelere yer verildi:

Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, aksine diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar.

Hamas'ın İslami direniş hareketi, büyük milletimiz Filistin'in çocuklarının, Arap ve İslam milletinin ve dünyanın tüm özgür insanlarının yasını tutuyor.

Hareketin lideri, İran'ın yeni cumhurbaşkanının göreve başlama törenine katıldıktan sonra Siyonistlerin Tahran'daki ikametgahına hain saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti.

Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu MarzuqHamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq

"SUİKAST CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq, "Komutan İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır" dedi.

FİLİSTİN MEDYASI: İRAN NEDEN HANİYE'Yİ KORUMADI?

Filistin'de yayın yapan Gaza Now isimli haber portalı ise Haniye'nin şehit olması sonrası İran neden Haniye'yi korumadı? İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi? sorularını yöneltti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 

İRAN SORUŞTURMA BAŞLATTI

İran merkezli Tasnim ajansı, İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin (IRGC) halkla ilişkiler departmanına atıfta bulunarak, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumasının Tahran'da öldürülmesinin nedenlerini araştırdığını, sonuçların yakında açıklanacağını bildirdi:

"Kahraman Filistin milletine, İslam toplumuna, direniş cephesi savaşçılarına ve asil İran milletine başsağlığı dileyerek.... bu sabah Filistin Hamas direnişinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutuna bir saldırı düzenlendiğini ve Haniye ile bir korumasının öldürüldüğünü bildiririz. Olayın nedenleri ve kapsamı araştırılmakta olup soruşturma sonuçları daha sonra açıklanacaktır"

Şehit Haniye'nin şehit oğlu ve torunuŞehit Haniye'nin şehit oğlu ve torunu


3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.

Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.

Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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