Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq



"SUİKAST CEVAPSIZ KALMAYACAK"



Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Moussi Abu Marzuq, "Komutan İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır" dedi.



FİLİSTİN MEDYASI: İRAN NEDEN HANİYE'Yİ KORUMADI?



Filistin'de yayın yapan Gaza Now isimli haber portalı ise Haniye'nin şehit olması sonrası İran neden Haniye'yi korumadı? İran neredeydi? Operasyon nasıl gerçekleştirildi? sorularını yöneltti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye



İRAN SORUŞTURMA BAŞLATTI İran merkezli Tasnim ajansı, İslam Devrim Muhafızları Birliği'nin (IRGC) halkla ilişkiler departmanına atıfta bulunarak, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumasının Tahran'da öldürülmesinin nedenlerini araştırdığını, sonuçların yakında açıklanacağını bildirdi:



"Kahraman Filistin milletine, İslam toplumuna, direniş cephesi savaşçılarına ve asil İran milletine başsağlığı dileyerek.... bu sabah Filistin Hamas direnişinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki konutuna bir saldırı düzenlendiğini ve Haniye ile bir korumasının öldürüldüğünü bildiririz. Olayın nedenleri ve kapsamı araştırılmakta olup soruşturma sonuçları daha sonra açıklanacaktır"

Şehit Haniye'nin şehit oğlu ve torunu





3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Heniyye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti. Heniyye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İsrail basınına göre, "Heniyye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti. İsrailden Lübnanın başkenti Beyruta saldırı! İsrail ordusu duyurdu: Hizbullah komutanı Fuad Şükr öldürüldü TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN