Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ Düşüş sonrası büyük bir patlama yaşanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.





RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI



F-35 savaş uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra sorun yaşadığı bildiriliyor ancak kazaya neyin sebep olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.