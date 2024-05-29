Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Son dakika haberleri... ABD'ye ait F-35 savaş uçağı New Mexico'daki Albuquerque International'dan kalkış sırasında düştü.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Düşüş sonrası büyük bir patlama yaşanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika haberleri... ABD'ye ait F-35 savaş uçağı New Mexico'daki Albuquerque International'dan kalkış sırasında düştü.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Düşüş sonrası büyük bir patlama yaşanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
F-35 savaş uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra sorun yaşadığı bildiriliyor ancak kazaya neyin sebep olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
PİLOT TEDAVİ ALTINA ALINDI
Pilotun uçaktan atladığı ve olası yaralanmalara karşı tedavi altına alındığı bildirildi.
DETAYLAR GELECEK...