PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Son dakika haberleri... ABD'de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Son dakika haberleri... ABD'ye ait  F-35 savaş uçağı New Mexico'daki Albuquerque International'dan kalkış sırasında düştü. Düşüş sonrası büyük bir patlama yaşanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan Pilotun uçaktan atladığı ve olası yaralanmalara karşı tedavi altına alındığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 00:14 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 00:33
Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... ABD'ye ait F-35 savaş uçağı New Mexico'daki Albuquerque International'dan kalkış sırasında düştü.

ABD'ye ait F-35 uçağı düştü!


BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Düşüş sonrası büyük bir patlama yaşanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

F-35 savaş uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra sorun yaşadığı bildiriliyor ancak kazaya neyin sebep olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



PİLOT TEDAVİ ALTINA ALINDI

Pilotun uçaktan atladığı ve olası yaralanmalara karşı tedavi altına alındığı bildirildi.


DETAYLAR GELECEK...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA