Son dakika! Ermenistan’dan flaş karar: Filistin’i resmen tanıdı

ERMENİSTAN FİLİSTİN'İ RESMEN TANIDI

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Ermenistan'ın çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin sorununa barışçıl ve kapsamlı bir çözümü savunduğu ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini desteklediği" belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerinin gerçekleşmesini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Yukarıda belirtilenlere dayanarak, uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını yeniden teyit eden Ermenistan Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni tanır." ifadesine yer verildi.

PAŞİNYAN BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ermenistan'ın Filistin devleti kararının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmesinden iki gün sonra gelmesi dikkat çekti. Başkan Erdoğan ile Paşinyan, 18 Haziran'da telefon görüşmesi yapmıştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede Başbakan Paşinyan'ın Başkan Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladığı; Başkan Erdoğan'ın da Başbakan Paşinyan'ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik ettiği belirtimiş, iki liderin bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldıklarıne dikkat çekilmişti.