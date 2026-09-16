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Somali'de Türkiye'ye teşekkür gösterileri: Binlerce kişi Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü

Somali'de Türkiye'ye teşekkür gösterileri düzenlendi. Ülkenin farklı bölgelerinde stadyum ve sokakları dolduran Somalililer, Türk ve Somali bayrakları taşıyarak Türkiye'nin ülkelerine verdiği desteğe teşekkür ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un yan yana posterlerini açtı.

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Somali'de Türkiye'ye teşekkür gösterileri: Binlerce kişi Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü

Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla ülkenin farklı yerlerinde gösteriler düzenledi.

Güneybatı Eyaleti'nin Baydhabo, Berdale, Afgoye, Wanna Wanlaweyn ve Jazeera bölgelerinde stadyum ve sokakları dolduran Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Somali'de Türkiye'nin desteğine teşekkür amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Somali'de Türkiye'nin desteğine teşekkür amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Toplumun her kesiminden katılımın gerçekleştiği destek gösterilerinde Somaliler, Türk ve Somali bayrakları dalgalandırdı ve büyük bir Türk bayrağı açtı.

Destek gösterilerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un yan yana posterleri açıldı.

Somali'de Türkiye'ye teşekkür gösterileri: Binlerce kişi Türk bayraklarıyla sokaklara döküldü-3

"TÜRKİYE SOMALİ'NİN BÜYÜK KARDEŞİ"

Göstericiler, iki ülke arasındaki ilişkilere de destek mesajı verdi.

Göstericiler taşıdıkları pankartlarda "Türkiye Somali'nin büyük kardeşi ve her zaman zor dönemde Somali'nin yanında oldu" ve "Somali ve Türkiye'yi birbirlerine kadim kardeşlik bağlar" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Somali'ye desteğinden dolayı düzenlenen gösteriler yarın da devam edecek.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya

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