Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği desteğe teşekkür etmek amacıyla ülkenin farklı yerlerinde gösteriler düzenledi. Güneybatı Eyaleti'nin Baydhabo, Berdale, Afgoye, Wanna Wanlaweyn ve Jazeera bölgelerinde stadyum ve sokakları dolduran Somalililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Somali'de Türkiye'nin desteğine teşekkür amacıyla geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) Toplumun her kesiminden katılımın gerçekleştiği destek gösterilerinde Somaliler, Türk ve Somali bayrakları dalgalandırdı ve büyük bir Türk bayrağı açtı. Destek gösterilerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un yan yana posterleri açıldı.