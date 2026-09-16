CBO, şubat ayı sonunda İran'a karşı "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla başlatılan harekatın maliyetini operasyonel harcamalar, fırsat maliyetleri, ekonomik etkiler ve olası ek harcamalar olmak üzere 4 ana kategoride inceledi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), İran 'a yönelik askeri operasyon kapsamındaki çatışmaların ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu bildirdi.

İran’a yönelik askeri operasyonun Pentagon’a maliyetinin yaklaşık 38 milyar dolar olduğu bildirildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Konuya ilişkin raporunu yayımlayan CBO, İran ile yaşanan silahlı çatışmanın operasyonel maliyetinin 1 Ağustos itibarıyla yaklaşık 38 milyar dolar olduğunu tahmin etti.

Raporda, söz konusu maliyetin, tüketilen mühimmatın ikamesi, muharebede kaybedilen teçhizat, artan uçuş saatleri, saha operasyonları ve yükselen yakıt masraflarından kaynaklandığı belirtildi.

Çatışmaların devam etmesi halinde maliyetlerin artacağına işaret edilen raporda, şiddet düzeyine bağlı olarak çatışmanın sürdüğü her ek ayın maliyetinin 2 ila 3 milyar dolar arasında olacağı, çatışmaların tırmanması halinde ise bu aylık tutarın daha da yükselebileceği öngörüldü.