Ocak ayından 9 Eylül'e kadar 324 yerel vaka tespit edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Verilere göre, son bir haftada 34 yeni yerel vaka kayıtlara geçti. Vakaların 217'sinde ensefalit, menenjit veya akut gevşek felç gibi ağır belirtiler görülürken, 107 vakanın ise daha hafif belirtiler gösterdiği aktarıldı.

Virüse yakalanan 65 yaş üstü 30 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Batı Nil virüsü, genellikle sivrisineklerin sokmasıyla insanlara ve diğer memelilere bulaşan, Flaviviridae ailesinden zarflı bir RNA virüsüdür. Genellikle enfekte sivrisinek ısırmasından sonra hafif ateş, baş ve vücut ağrısı gibi grip benzeri belirtilere yol açsa da, vakaların küçük bir kısmında merkezi sinir sistemini etkileyerek menenjit, ensefalit veya kalıcı nörolojik hasar gibi ciddi tablolara neden olabilir. Doğal döngüsü kuşlar ve sivrisinekler arasında gerçekleşen bu hastalık için insanlarda rutin olarak kullanılan spesifik bir aşı veya antiviral tedavi bulunmamakta, yaklaşım çoğunlukla destekleyici bakım ve sivrisinek sokmalarından korunmaya dayanmaktadır.