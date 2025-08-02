Siz insan mısınız! Soykırımcı İsrail’in eli kanlı katilleri Gazzeli minik yavruları vahşice katlediyor

Dünyaca ünlü yayın organı İngiliz BBC, Gazze'deki İsrail katliamlarını araştırdı. İnsanlığın adeta yok olduğunu ortaya çıkardı. Özellikle İsrailli keskin nişancıların kadın, erkek, çocuk demeden yüzlerce Gazzeliyi hedef seçtiğini saptadı.

Bugüne kadar sadece 200'e yakın çocuğun, başından, ensesinden, sırtından ve göğsünden vurulduğunu, tanıkların anlatımıyla yazdı. BBC, Ekim 2023'te başlayan çatışmalar ve Temmuz 2025 arasında Gazze'deki savaşta vurulan 160'tan fazla çocuk hakkında bilgi topladı.

ŞAHD, DEHŞETİ ANLATTI

Keskin nişancıların katliamına tanık olan 12 yaşındaki Şahd, yaşadığı dehşeti anlattı:

Birlikte yürüyorduk. Babamızın önündeydik, kardeşim Muhammed, Layan ile oynuyor ve şarkı söylüyordu. Bir tank gördük, arkamıza baktığımda Muhammed yerde yatıyordu. Uzanıp onu tutmaya çalıştım, sonra kolumdan vuruldum. Annemle kaçtık."

Araştırmalara göre, Muhammed ve Layan'dan bir daha haber alınamadı. Görüntülerde, ailenin 280 metre kuzeyinde bir İsrail askerinin olduğu anlaşıldı. Muhammed ve Layan'ın ateşli silahla öldürüldüğü kanıtlandı.

İSRAİL TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Yahudi yazar, Thomas L. Friedman, daha önce İsrail hükümetinin dünyadaki Yahudiler için büyük bir tehlike olduğunu söyledi. Şimdi yazdığı bir yazıda ise İsrail'in vahşetine dikkat çekti.

"Fark etmişsinizdir: Bu seferki çatışmaya Altı Gün Savaşı, Süveyş Savaşı veya Yom Kippur Savaşı gibi özel bir isim verilmedi. Adını ben koyayım: Bu, en kötülerin savaşı" dedi.

MİRA'YI KALBİNDEN VURDULAR

Gazzeli Saeed Tanboura da altı yaşındaki Mira'nın keskin nişancıların kurbanı olduğunu gözyaşları içinde anlattı:

Gazze'nin kuzeyinden kaçarak İsrail ordusu kontrol noktasında kontrolden geçtik. Bu noktadan bir kilometre kadar sonra, arkamı döndüm ve keskin nişancı kızım Mira'yı kalbinden vurdu. Keskin nişancı olduğundan eminim çünkü kalbine tek bir kurşun isabet etti. Burnundan ve ağzından kan akıyordu...