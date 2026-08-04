Washington Post gazetesi, Savunma Bakanlığı Pentagon'a sızan gizli değerlendirme notuna ulaştı. ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Alexus Grynkewich, azalan füze stokları ve muhrip yetersizliği nedeniyle hem İsrail'i hem de ABD anakarasını aynı anda korumanın imkânsız hale geldiğini belirterek alarm verdi.

Trump, İsrail'e verdikleri sonsuz destek nedeniyle birçok alanda köşeye sıkıştı. ABD iç siyaseti karıştı, Cumhuriyetçiler ikiye bölündü, Trump'a destek en düşük seviyelere indi, Pentagon'da füze stoku krizi yaşanıyor, ordudaki hasar yüksek...

Siyonistlerin saldırganlığı ABD'yi çökertiyor (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

YARALI ASKERLER FAZLA

CNN International'daki haberde de ABD ordusundaki "taktik çıkmazı" ele alındı. Buna göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) istihbarat birimindeki kıdemli bir subay, İran'a karşı yeni bir 'yaratıcı ve alışılmadık' fikirler istedi.

Habere göre bu çağrı, ABD'nin aylardır süren İran operasyonlarının beklenen siyasi sonucu vermemesi ve Tahran'ı müzakere masasına döndürmekte zorlanması üzerine yapıldı.



The War Horse'un yayımladığı rapor, ABD ordusundaki yaralanmaların boyutunu ortaya koydu. Raporda, yüzlerce askerin yaralandığı ve çok sayıda personelin kafa travması geçirdiği belirtildi. İran savaşı sırasında ABD ordusunda toplam 653 yaralı bulunduğu, bunların 64'ünün üst düzey subay olduğu bildirilmişti.

AP'de yayınlanan ankete göre Amerikalıların üçte ikisi İran'a yönelik askeri operasyonu gereksiz buluyor.