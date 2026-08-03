İsrailliler temmuz ayında Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenledi
Filistin Vakıflar Bakanlığı, temmuz ayında İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenlediğini ve Harem-i İbrahim Camisi'nde ezan okunmasına ay boyunca hiç izin verilmediğini açıkladı.
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının yayımladığı aylık raporda, İsrail yönetimi ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin temmuz ayında Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlallerinde ciddi bir artış yaşandığı belirtildi.
Raporda, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde geçen ay 155 kez ezan okunmasının engellendiği vurgulandı. Bu durum, temmuz ayı boyunca camide hiçbir vakitte ezan okutturulmadığı anlamına geliyor. İsrail makamlarının bu engellemeleri "güvenlik" iddialarına dayandırdığı ifade ediliyor.
MESCİD-İ AKSA'YA 27 BASKIN
Temmuz ayında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya 27 ayrı baskın düzenledi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri, "Tapınak" örgütlerinin liderleri ve İsrail polisi koruması altında geniş çaplı ihlaller gerçekleştirildi.
Baskınlara katılanların alanda Talmudik ayinler yaptığı ve İsrail bayrakları taşıdığı belgelendi. Mescid-i Aksa'nın avlusuna taşlar getirilmesi ve doğu bölümüne sabit bir gölgelik kurulması ise 1967 yılından bu yana ilk kez karşılaşılan bir durum olarak kayıtlara geçti.
Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nin gözetiminde olan ve 1967'den bu yana uygulanan uluslararası statüko gereği, Mescid-i Aksa'da yalnızca Müslümanların ibadet etmesine izin veriliyor; gayrimüslimler ise bölgeye sadece ziyaretçi statüsünde girebiliyor. Ancak raporda yer alan, bir İsraillinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda nişan töreni düzenlemesi ve din adamlarından Muhammed Hüseyin'in gözaltına alınması gibi olaylar, bu tarihi statükonun fiilen ortadan kaldırılmaya çalışıldığını gösteriyor.
BATI ŞERİA GENELİNDE İBADETHANELERE YÖNELİK ARTAN ŞİDDET
İsrailli grupların saldırıları sadece Kudüs ve El Halil ile sınırlı kalmadı. Rapora göre, Batı Şeria'daki Mesafir Yatta, Tulkerim ve Nablus bölgelerinde üç cami kundaklanarak yakıldı.
Ayrıca İsrail güçleri, El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinde yer alan Ömer Bin Hattab Camisi'ne baskın düzenleyerek yapıya ciddi zararlar verdi.
Bu saldırıların, İsrail'in Batı Şeria'yı fiilen ilhak etme stratejisine zemin hazırladığı ve Birleşmiş Milletler kararlarında öngörülen bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını ciddi şekilde tehlikeye attığı vurgulandı. Uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, Müslümanların kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsünün korunması için acil müdahale çağrısı yapıldı.
İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna düzenli baskınlar organize eden "Tapınak" örgütleri, Aksa'daki mevcut durumun değiştirilmesini savunuyor.
Bu gruplar, siyonist yerleşimcilerin Mescid-i Aksa içerisinde dini ritüeller gerçekleştirmesine resmi olarak izin verilmesini talep ederken, nihai hedeflerinin Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine "Tapınak" olarak adlandırdıkları yapının inşa edilmesi olduğunu açıkça ifade ediyor.