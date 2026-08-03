İsrailliler temmuz ayında Mescid-i Aksa'ya 27 kez baskın düzenledi

Baskınlara katılanların alanda Talmudik ayinler yaptığı ve İsrail bayrakları taşıdığı belgelendi. Mescid-i Aksa'nın avlusuna taşlar getirilmesi ve doğu bölümüne sabit bir gölgelik kurulması ise 1967 yılından bu yana ilk kez karşılaşılan bir durum olarak kayıtlara geçti.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nin gözetiminde olan ve 1967'den bu yana uygulanan uluslararası statüko gereği, Mescid-i Aksa'da yalnızca Müslümanların ibadet etmesine izin veriliyor; gayrimüslimler ise bölgeye sadece ziyaretçi statüsünde girebiliyor. Ancak raporda yer alan, bir İsraillinin Mescid-i Aksa'nın avlusunda nişan töreni düzenlemesi ve din adamlarından Muhammed Hüseyin'in gözaltına alınması gibi olaylar, bu tarihi statükonun fiilen ortadan kaldırılmaya çalışıldığını gösteriyor.