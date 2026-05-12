Siyonist İsrail işgali GKRY'ye sıçradı: Köyü satın alıp kiliseye kilidi vurdular

Rum basınında ve siyasi çevrelerde, İsrailli şirketlere yönelik mülk satışlarının durdurulması ve adanın demografik yapısının korunması yönünde çağrılar yapıldı.

Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis ve AP Milletvekili Fidias Panayiotou, köyün doğal koruma alanında olması ve kiliseye erişimin engellenmesi nedeniyle projeye tepki gösterdi.

İsrailli şirketin satın aldığı Trozena köyünü 132 konutluk bir tatil köyü ve şaraphaneye dönüştürmeyi planladığı belirtildi.

Rum Çevre Dairesi yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde, şirketin başvuru süreci tamamlanmadan toprak işleri ve yapı inşaatlarına başladığı tespit edildi.

GKRY'de yayın yapan Politis gazetesi, "İzinler Alınmadan Çalışmalara Başlandı" başlıklı haberinde, terk edilmiş "Trozena" köyündeki evleri ve arazileri satın alan İsrailli şirketin, Rum makamlarından gerekli izinleri almadan inşaat faaliyetlerine başladığı iddiasına yer verdi.

Politis haberinde, Rum Çevre Dairesi yetkililerinin dün köye giderek incelemeler yaptığı ve İsrailli şirketin gerekli izinler alınmadan hem köy içerisi hem de çevresinde toprak işleri ile bazı inşaatları gerçekleştirdiğini tespit ettikleri belirtildi.

Haberde, İsrailli şirketin başvurusunun henüz inceleme aşamasında olduğuna işaret edilerek, "Trozena" köyünün restore edildiğinde 132 evli bir tatil köyü ve şaraphaneye dönüşeceği ifade edildi.