Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, siyahi vatandaşları kastederek "Bu ülkede acil servislerin sorunu, Mamadoularla dolu olması" şeklinde ırkçı söylemde bulunduğu öne sürüldü.

Macron'un 2023'te siyahi vatandaşlara yönelik ırkçı söylemde bulunduğu iddiası, Fransa'da gündem oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AFP)

SKANDAL SÖZLER! ACİL SERVİSLERİN SORUNU MAMADOULARLA DOLU OLMASI



Le Monde gazetesinin haberinde, Macron'un, geçen yıl Elysee Sarayı'ndaki toplantıda ülkedeki hastanelerin acil servislerinde karşılaşılan sorunlarla ilgili siyahi vatandaşları kastederek "Bu ülkede acil servislerin sorunu, Mamadoularla dolu olması." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin koordinatörü Manuel Bompard (AA)

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin koordinatörü Manuel Bompard, Le Monde'un haberine ilişkin X hesabından "Cumhurbaşkanı'nın bu ırkçı sözleri, Cumhuriyet'e bir hakarettir, son derece utanç vericidir." görüşünü paylaştı.

Komünist Senatör Ian Brossat da sosyal medya hesabında Macron'un bu sözlerini "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Elysee Sarayı'ndan TF1 ve LCI kanallarına yapılan açıklamada, Le Monde gazetesinin iddiası yalanlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AFP)

Açıklamada, Macron'un böyle bir söyleminin olmadığı belirtilerek Le Monde'un haberinde Macron'a atfedilen sözlerin yayımlanmadan önce Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne doğrulanması talebinde bulunulmadığı kaydedildi.

AFRİKA'DA "MAMADOU" İSMİ, "MUHAMMED" ANLAMINA GELİYOR



Fransa'da Afrika kökenli siyahi vatandaşlar arasında yaygın kullanılan "Mamadou" ismi, "Muhammed" anlamına geliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AFP)

MACRON YUHALANDI



Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Chido Kasırgası'nın vurduğu Mayotte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölge halkı tarafından yuhalandı. Macron, istifa çağrısında bulunan halka, "Ben kasırga değilim, sorumlusu ben değilim" diyerek yanıt verdi.

Mayotte'nin haritadaki yeri (Takvim.com.tr)



Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Mayotte Adası'nı geçtiğimiz hafta vuran Chido Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da kasırganın yol açtığı yıkımı incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere dün geldiği adada tepki topladı. Kasırgadan 5 gün sonra adaya gelen Macron, yıkıma uğrayan bölgelere daha fazla yardım talep eden yerel halkın yuhalamaları ile karşılaştı.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AFP)



Halkın istifa çağrıları karşısında Macron, "Ben kasırga değilim, sorumlusu ben değilim" dedi. Ziyaretini uzattığını ifade eden Macron, bugün mahalleleri gezerek kasırganın yıkımını yakından inceleyecek. Macron'un ziyareti sırasında bölge halkı "Macron istifa", "Saçmalıyorsun" ve "Su, su, su" sloganları attı. Macron'un, başkent Mamoudzou'da bir hastane ziyareti sırasında ise bir kadın "Kimse burada kendini güvende hissetmiyor. İnsanlar burada su için kavga ediyor" dedi. Hastanedeki bir başka kişi ise Macron'a, "Hizmetleriniz bunaltmış durumda. Yaşadığım yere yardım ulaşmadı" diyerek Macron'a tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (AFP)

FRANSA'DA ULUSAL YAS

Hükümetin kısa zamanda daha fazla destek göndereceğini söyleyen Macron, Fransa'da pazartesi günü ulusal yas ilan edeceğini sözlerine ekledi. Kendisi ile birlikte 4 ton gıda ve sağlık kargosu getirdiğini kaydeden Macron, dün yaptığı ziyaretin ardından "gördüklerini unutamayacağını" ifade etti.



Fransa Cumhurbaşkanı, bölgedeki altyapının ve evlerin yeniden inşa edileceği sözünü verdi.