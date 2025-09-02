PODCAST CANLI YAYIN

Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın şeref konuğu olarak katıldığı Çin’deki Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi’nde yaptığı konuşma ve dünya liderleriyle temasları dünya basınına damga vurdu. Başkan Erdoğan çok sayıda liderle bir araya gelirken İngiliz basını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından ayakta karşılandığına dikkat çekti. İşte manşet manşet Şangay İş Birliği Örgütü Zirvesi…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çin'deki Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katıldı.

Başkan Erdoğan ve Putin, AFPBaşkan Erdoğan ve Putin, AFP

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇİN ZİYARETİ DÜNYA BASININDA

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kapıda karşılanan Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere çok sayıda liderle görüştü. Başkan Erdoğan'ın temasları ve Çin'de yaptığı konuşma ise dünya basınına damga vurdu.

Reuters, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüReuters, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

REUTERS: UKRAYNA, KARABAĞ, GAZZE, SURİYE…

İngiliz Reuters, Başkan Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna Savaşı'na adil ve kalıcı bir şekilde son verilmesi için çalıştığını söylemesine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca Ankara-Moskova hattındaki ikili ilişkiler, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış çabaları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığına dikkat çekti.

The Guardian, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Guardian, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

THE GUARDIAN: Şİ AYAKTA KARŞILADI

Bir diğer İngiliz gazetesi The Guardian ise Çin lideri Şi'nin Başkan Erdoğan'ı ayakta karşıladığına dikkat çekti. The Guardian ayrıca, Şi'nin Başkan Erdoğan ile görüşmesinde Çin ve Türkiye'nin terörle mücadele alanında iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini söylediğine dikkat çekti.

El Monitor, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüEl Monitor, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

EL MONITOR: PEZEŞKİYAN'LA GÖRÜŞMEYE DİKKAT

ABD merkezli El Monitor, Başkan Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmesine dikkat çekti ve Tahran'ın nükleer müzakereleri sürdürmesinin yararlı olduğuna inandığını ve Ankara'nın bu konuda İran'a desteğini sürdüreceğini söyledi.

Tessa, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTessa, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TESSA: SURİYE VE GAZZE VURGUSU

Dubai merkezli Tessa ise Başkan Erdoğan'ın zirvede Suriye'nin bütünlüğüne ve Gazze'ye yönelik desteğine dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın "Suriye topraklarının güvenliğini ve emniyetini tehdit eden her türlü girişimi reddettiğini" vurguladığına dikkat çeken Tessa, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası meselelere değinen Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik işlediği zulümlerle yüzleşmenin dünyanın ahlaki ve insani bir sorumluluğu olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun haksız sessizliği karşısında çocukların, bebeklerin ve yaşlıların açlıktan öldüğünü vurgulayan Erdoğan, Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizlikler karşısında Birleşmiş Milletler'in gerçek bir küresel adalet platformu haline gelmesi gerektiğini söyledi.
