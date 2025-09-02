Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu

The Guardian, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü THE GUARDIAN: Şİ AYAKTA KARŞILADI Bir diğer İngiliz gazetesi The Guardian ise Çin lideri Şi'nin Başkan Erdoğan'ı ayakta karşıladığına dikkat çekti. The Guardian ayrıca, Şi'nin Başkan Erdoğan ile görüşmesinde Çin ve Türkiye'nin terörle mücadele alanında iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini söylediğine dikkat çekti.

El Monitor, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü EL MONITOR: PEZEŞKİYAN'LA GÖRÜŞMEYE DİKKAT ABD merkezli El Monitor, Başkan Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüşmesine dikkat çekti ve Tahran'ın nükleer müzakereleri sürdürmesinin yararlı olduğuna inandığını ve Ankara'nın bu konuda İran'a desteğini sürdüreceğini söyledi.