Şi Cinping ayakta karşıladı dünya manşete taşıdı! Başkan Erdoğan’ın Çin’deki temasları gündeme damga vurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çin'deki Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇİN ZİYARETİ DÜNYA BASININDA
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kapıda karşılanan Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere çok sayıda liderle görüştü. Başkan Erdoğan'ın temasları ve Çin'de yaptığı konuşma ise dünya basınına damga vurdu.
REUTERS: UKRAYNA, KARABAĞ, GAZZE, SURİYE…
İngiliz Reuters, Başkan Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin ile yaptığı görüşmede Ukrayna Savaşı'na adil ve kalıcı bir şekilde son verilmesi için çalıştığını söylemesine dikkat çekti. Görüşmede ayrıca Ankara-Moskova hattındaki ikili ilişkiler, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış çabaları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığına dikkat çekti.