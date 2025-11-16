PODCAST CANLI YAYIN

Şeybani bugün Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El Şeybani’nin bugün, Çinli yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek için yola çıkacağını bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Medya İdaresi, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan El Şeybani'nin bugün, Çinli yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek için yola çıkacağını bildirdi.


GÖRÜŞECEKLERİNİ DAHA ÖNCE SÖYLEDİ

Şeybani, kasım ayı başında Çin'e resmi bir ziyaret düzenleyeceklerini açıklayarak, Pekin'in "yeni dönemde Suriye'nin kalkınmasında kilit rol" oynayacağına inandığını söyledi.

Asaad Hasan El Şeybani, Şam’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Suriye Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi Şi Hongwei görüşmesi (SANA)Asaad Hasan El Şeybani, Şam’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Suriye Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi Şi Hongwei görüşmesi (SANA)

ÇİN BÜYÜK ELÇİSİ İLE ŞAM'DA GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz ekim ayında Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Asaad Hasan El Şeybani, Şam'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin Suriye Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi Şi Hongwei ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ikili iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme yollarını görüştü. Çin Büyükelçisi, ülkesinin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etti.

