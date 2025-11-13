Suriyeli yetkililer diplomatik ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin ardından, Şeybani İngiltere'nin başkenti Londra'da resmi temaslara devam ediyor.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani bir araya geldi (AA)

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında başkent Londra'da bir grup Suriyeli diaspora üyesiyle bir araya geldi.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani Londra'da diaspora üyeleri ile görüşüyor (DHA)

YILLAR SONRA LONDRA'DA SURİYE BAYRAĞI DALGALANDI

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Londra'da 2013'ten beri kapatılan ülkesinin büyükelçilik binasının açılışında bayrağı göndere çekti. Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti. Büyükelçilik binası önünde toplanan ve ellerinde ülkesinin bayraklarını taşıyan çok sayıda Suriyeli de tezahürat yaparak bu ana tanıklık etti.

Londra’da Suriye bayrağı yeniden göndere çekildi

Şeybani, "Suriye, özgür kimliğiyle yeniden dünyaya dönüyor." ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Esed'in kimyasal rejiminin yıllarca dayattığı izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor." ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçileri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani Londra'da (DHA)

GURBETÇİLERDEN DUYGUSAL SÖZLER

Büyükelçilik binası önünde bu ana tanıklık edenlerden Sammy, yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ben burada doğdum ama ilk kez Suriye'ye birkaç ay önce gittim. Bugüne şükürler olsun." dedi.

Elinde Suriye bayrağı motifli atkı taşıyan Ramsa da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Suriye halkı bu anı çok uzun zamandır bekliyordu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Şeybani'nin, İngiltere'de bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.