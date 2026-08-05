Pakistan'da Muson felaketi: 147 ölü, yüzlerce yaralı

Pakistan'da Muson felaketi. Fotoğraflar: AA

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR

Açıklamada yağışlar nedeniyle 147 kişinin hayatını kaybettiği ve 437 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada muson yağışları nedeniyle 1266 evin hasar gördüğü ve 569 çiftlik hayvanının telef olduğu kaydedildi.

Hayber Pahtunhva eyaleti 60 kişi ile en çok kişinin yaşamını yitirdiği eyalet olurken, burayı 53 kişi ile Punjab, 15 ile Sindh, 10 ile Azad Cammu Keşmir, 8 ile Belucistan ve 1 ile Gilgit Baltistan takip etti.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerinde her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara yol açıyor.

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