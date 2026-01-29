Şara'dan tarihi karar! 1962 yasası tarihe karıştı: YPG/SDG'nin bölücü hayalleri suya düştü

İçişleri Bakanlığı, 2026 yılına ait 13 Sayılı Kararname'nin uygulanmasına yönelik yürütme talimatlarının hazırlanması ve işlemlerin Kürt vatandaşlar için azami ölçüde kolaylaştırılması amacıyla Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nü görevlendirdi. Talimatların en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar hazırlanması istendi.

Şara, AA

KÜRTLERE EŞİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜK

Karara göre 1962 yılında Haseke'de yapılan genel nüfus sayımına dayalı olarak uygulanan tüm olağanüstü yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılacak; Suriye topraklarında ikamet eden, kayıt dışı olanlar dahil olmak üzere tüm Kürt kökenli vatandaşlara Suriye vatandaşlığı verilecek ve haklar ile yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanacak.

Kararname'nin yedinci maddesinde "İlgili bakanlıklar ve kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanması için gerekli yürütme talimatlarını, her biri kendi görev alanı çerçevesinde yayımlar." hükmü yer alıyor. Bu kapsamda, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nden, Kararname'nin uygulanmasını sağlayacak yürütme talimatlarının derhal hazırlanması, Kürt vatandaşlara yönelik işlemlerin mümkün olan en üst düzeyde basitleştirilmesi ve söz konusu talimatların en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar Bakanlığa sunulması istendi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 16 Ocak'ta yayımladığı 2026 yılına ait 13 Sayılı Kararname'de, Suriyeli Kürtlerin Suriye halkının asli ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, kültürel ve dilsel kimliklerinin ise çok kimlikli ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulamıştı.

17 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren sekiz maddelik kararnameyle, ayrılıkçı yapılanmaların ve dış destekli bölücü girişimlerin hukuki dayanakları sona erdirilmişti.