Şara'dan tarihi karar! 1962 yasası tarihe karıştı: YPG/SDG'nin bölücü hayalleri suya düştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yayımladığı 13 Sayılı Kararname ile Kürt vatandaşlar Suriye’nin asli unsuru olarak tanındı. İçişleri Bakanlığı, 1962’den bu yana süregelen ayrımcı uygulamaları kaldıran düzenleme için Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’ne talimat verdi. Terör örgütü YPG/SDG'nin bölücü hayalleri ise tarihe karıştı.
Suriye İçişleri Bakanlığı tarihi bir adım attı ve Suriye'deki Kürt vatandaşlara Suriye vatandaşlığı verecek adımı attı.
İçişleri Bakanlığı, 2026 yılına ait 13 Sayılı Kararname'nin uygulanmasına yönelik yürütme talimatlarının hazırlanması ve işlemlerin Kürt vatandaşlar için azami ölçüde kolaylaştırılması amacıyla Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nü görevlendirdi. Talimatların en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar hazırlanması istendi.
KÜRTLERE EŞİT HAK VE YÜKÜMLÜLÜK
Karara göre 1962 yılında Haseke'de yapılan genel nüfus sayımına dayalı olarak uygulanan tüm olağanüstü yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılacak; Suriye topraklarında ikamet eden, kayıt dışı olanlar dahil olmak üzere tüm Kürt kökenli vatandaşlara Suriye vatandaşlığı verilecek ve haklar ile yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanacak.
Kararname'nin yedinci maddesinde "İlgili bakanlıklar ve kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanması için gerekli yürütme talimatlarını, her biri kendi görev alanı çerçevesinde yayımlar." hükmü yer alıyor. Bu kapsamda, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nden, Kararname'nin uygulanmasını sağlayacak yürütme talimatlarının derhal hazırlanması, Kürt vatandaşlara yönelik işlemlerin mümkün olan en üst düzeyde basitleştirilmesi ve söz konusu talimatların en geç 5 Şubat 2026 tarihine kadar Bakanlığa sunulması istendi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 16 Ocak'ta yayımladığı 2026 yılına ait 13 Sayılı Kararname'de, Suriyeli Kürtlerin Suriye halkının asli ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, kültürel ve dilsel kimliklerinin ise çok kimlikli ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulamıştı.
17 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren sekiz maddelik kararnameyle, ayrılıkçı yapılanmaların ve dış destekli bölücü girişimlerin hukuki dayanakları sona erdirilmişti.
KÜRT VATANDAŞLARA FİTNEDEN UZAK DURUN ÇAĞRISI
Kararnamenin ardından açıklama yapan Şara, özellikle ülkenin kuzeyinde yaşayan Kürt vatandaşlara doğrudan seslenmiş, dış müdahalelere ve fitne girişimlerine karşı uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kürt halkımıza sesleniyorum: Fitne söylentilerine inanmayın. Size zarar veren herkes bizim düşmanımızdır. Haklarınız ve özel yaşantınız kanunla korunmaktadır."
MERKEZİ OTORİTE VE YENİDEN İNŞA VURGUSU
Kararnameyle birlikte, çatışmalar ve terör örgütlerinin baskısı nedeniyle yerinden edilen Suriyelilerin güvenli dönüşünün teşvik edilmesi, merkezi otoritenin ülke genelinde yeniden tesis edilmesi ve kuzeyde "adem-i merkeziyetçilik" adı altında yürütülen fiili uygulamaların sona erdirilmesi hedefleniyor.
Uygulama sürecine ilişkin yürütme talimatlarının, ilgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar tarafından kendi sorumluluk alanlarında çıkarılacağı belirtilirken, kararname Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe gireceği ifade edildi.