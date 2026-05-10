Suriye'nin yeniden inşası ve devlet kurumlarının şeffaflaşması hedefiyle atılan adımlara yenisi eklendi. Kabinede ve yerel yönetimlerde geniş çaplı bir revizyona gidildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından gece saatlerinde duyurulan kararnameler, devrim sonrası kurulan idari yapının ilk büyük sınavı niteliğini taşıyor. Enformasyon ve Tarım bakanlıklarında koltuk değişimine gidilirken, Lazkiye, Kuneytra, Deyrizor ve Humus gibi stratejik vilayetlerin yönetimi yeni isimlere emanet edildi. Kararlarda, eski rejimin aile saltanatı modelinden kesin bir kopuş iradesi sergilenmesi ve Türkiye ile yürütülen diplomatik temasların sahaya yansıması öne çıkıyor.
MAHİR VE HAZİM KABİNEDE OLMAYACAK
Suriye'de 2024 yılı sonunda Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan siyasi geçiş sürecinde, beş yıllık takvimin yaklaşık bir buçuk yılı geride kaldı. Bu süreçte 30 Mart 2025 tarihinde 23 bakanla kurulan ilk hükümet, kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda yenilendi.
Devlet Başkanı Şara'nın kardeşleri yeni kabinede yer almadı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Mahir Şara ile Ekonomik Kalkınma Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Hazim Şara'nın yerine yeni görevlendirmeler yapıldı.
KABİNEDE İKİ DEĞİŞİKLİK
Yayımlanan kararnameler kapsamında hükümetin iki önemli koltuğunda isim değişikliği yapıldı. Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa görevini Şam Üniversitesi Medya Fakültesi Dekanı Halit Fevvaz Zerzur'a devretti.
Tarım Bakanlığına Emced Bedir'in yerine, eski rejim elitleriyle uzlaşma komitesinin başında bulunan Basil Hafız es-Suveydan getirildi.
Görevden alınan Hamza el-Mustafa'nın Dışişleri Bakanlığı bünyesinde farklı pozisyonda değerlendirileceği öğrenildi.
DÖRT VİLAYETE YENİ VALİ
Yerel yönetimler düzeyinde alınan kararlar doğrultusunda dört kentin valisi değişti. Humus Valisi Abdurrahman Bedreddin el-Ama, Mahir Şara'dan boşalan Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi. El-Ama'nın yerine Humus Valiliğine Murhaf Halid Nasan atandı.
Lazkiye Valisi Ahmed Ali Mustafa, Kuneytra Valisi İlyas Seyyid Ahmed, Deyrizor Valisi Ziyad Fevvaz el-Ayeş oldu.
YENİDEN YAPILANMA ADIMLARI
Suriye Devlet Başkanlığı, yapılan değişikliklerin gerekçesini idari mekanizmaların güçlendirilmesi olarak açıkladı.
Kararnamede, yapılan değişikliklerin, ülkedeki idari mekanizmaların ve kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde hayata geçirildiği ifade edildi.