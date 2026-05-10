Devlet Başkanı Şara'nın kardeşleri Mahir Şara ve Hazim Şara yeni kabinede görev almadı, Mahir Şara'nın yerine Humus eski Valisi Abdurrahman Bedreddin el-Ama Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirildi.

Suriye'de Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa'nın yerine Şam Üniversitesi Medya Fakültesi Dekanı Halit Fevvaz Zerzur, Tarım Bakanı Emced Bedir'in yerine Basil Hafız es-Suveydan atandı.

Suriye'nin yeniden inşası ve devlet kurumlarının şeffaflaşması hedefiyle atılan adımlara yenisi eklendi. Kabinede ve yerel yönetimlerde geniş çaplı bir revizyona gidildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA tarafından gece saatlerinde duyurulan kararnameler, devrim sonrası kurulan idari yapının ilk büyük sınavı niteliğini taşıyor. Enformasyon ve Tarım bakanlıklarında koltuk değişimine gidilirken, Lazkiye, Kuneytra, Deyrizor ve Humus gibi stratejik vilayetlerin yönetimi yeni isimlere emanet edildi. Kararlarda, eski rejimin aile saltanatı modelinden kesin bir kopuş iradesi sergilenmesi ve Türkiye ile yürütülen diplomatik temasların sahaya yansıması öne çıkıyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara

MAHİR VE HAZİM KABİNEDE OLMAYACAK

Suriye'de 2024 yılı sonunda Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başlayan siyasi geçiş sürecinde, beş yıllık takvimin yaklaşık bir buçuk yılı geride kaldı. Bu süreçte 30 Mart 2025 tarihinde 23 bakanla kurulan ilk hükümet, kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda yenilendi.