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Şara'dan BM kürsüsünde İsrail'e net mesaj: Golan Tepeleri Suriye'nindir

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara Birleşmiş Milletler kürsüsünde ikinci kez Özgür Suriye adına konuştu. Golan Tepeleri konusunda İsrail'e net bir mesaj veren Şara "Golan, Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve BM kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür." dedi.

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Şara'dan BM kürsüsünde İsrail'e net mesaj: Golan Tepeleri Suriye'nindir

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşmada "Suriye kendisini yeniden inşa edecek. Golan Tepeleri Suriye'ye aittir" dedi.

Video Oynatma İkonu Şara: "Golan Suriye toprağı olarak kalacak!"

İSRAİL'E GOLAN MESAJI

Şara "Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve BM kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.

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Şara'dan BM kürsüsünde İsrail'e net mesaj: Golan Tepeleri Suriye'nindir-2 Şara'dan BM kürsüsünde İsrail'e net mesaj: Golan Tepeleri Suriye'nindir-3 Şara'dan BM kürsüsünde İsrail'e net mesaj: Golan Tepeleri Suriye'nindir-4

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