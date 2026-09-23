Şara'dan BM kürsüsünde İsrail'e net mesaj: Golan Tepeleri Suriye'nindir
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara Birleşmiş Milletler kürsüsünde ikinci kez Özgür Suriye adına konuştu. Golan Tepeleri konusunda İsrail'e net bir mesaj veren Şara "Golan, Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve BM kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür." dedi.
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşmada "Suriye kendisini yeniden inşa edecek. Golan Tepeleri Suriye'ye aittir" dedi.Şara: "Golan Suriye toprağı olarak kalacak!"
İSRAİL'E GOLAN MESAJI
Şara "Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve BM kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya