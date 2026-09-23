Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşmada "Suriye kendisini yeniden inşa edecek. Golan Tepeleri Suriye'ye aittir" dedi.

Şara: "Golan Suriye toprağı olarak kalacak!"

İSRAİL'E GOLAN MESAJI

Şara "Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve BM kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür." ifadelerini kullandı.

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