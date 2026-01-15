Sara Netanyahu’nun rötuşlu fotoğrafları! Tel Aviv oluşturuyor İsrail basını yayıyor

Netanyahu çifti, Takvim Fotoğraf Arşivi

NETANYAHU'NUN OFİSİ YENİ NUMARA BULDU

Netanyahu'nun bürosu ise bu konuda yeni bir numara buldu. Sara'nın göründüğü fotoğraflarda, Hükümet Basın Ofisi fotoğrafçılarına verilen kredinin yanı sıra, fotoğrafın öznesi olan kişiye de kredi veriliyor. Bu kişi, etkileyici bir numarayla, aynı anda hem kameranın önünde hem de arkasında olmayı başarıyor.

TEL AVİV'İN ALDATMACA POLİTİKASI

Haaretz ise Netanyahu'nun sözcülerinin gazetecilere giderek daha fazla yalan söylediği bir dönemde Tel Aviv'in tüm aldatmacasıyla Sara'ya yapılan müdahalenin bağlantılı olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

Bu, Başbakanlık Ofisi tarafından yaratılan aynı uydurma ve çarpıtma kültürü ve hükümetin elinde bir araç haline gelen aynı gazetecilik kültürüdür.