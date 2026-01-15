Sara Netanyahu’nun rötuşlu fotoğrafları! Tel Aviv oluşturuyor İsrail basını yayıyor
İsrail Başbakanı’nın eşi Sara Netanyahu’nun Photoshop ile rötuşlanan fotoğrafları Tel Aviv’in basın üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. Netanyahu’nun basın ofisi Sara Netanyahu’nun rötuşlu fotoğraflarını gerçekmiş gibi paylaşıyor. İsrail gazetesi Haaretz ise Tel Aviv’in aldatmaca politikasına dikkat çekti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun İsrail Hükümet Basın Ofisi tarafından Photoshop ile müdahale edilen fotoğrafları, Tel Aviv'in basına müdahalesini bir kez daha gözler önüne serdi.
SARA NETANYAHU'YA SONSUZ RÖTUŞ
İsrail gazetesi Haaretz, son aylarda Netanyahu çiftinin, Sara Netanyahu'nun rötuşlanmış fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmakla yetinmediğini, Hükümet Basın Ofisi'nin de bu fotoğrafları paylaştığını yazdı.
TEL AVİV SAHTE FOTOĞRAFLAR PAYLAŞIYOR
İsrail Hükümet Basın Ofisi tarafından yayımlanması gereken resmi fotoğrafları da sahte şekilde üretiyorlar. Basın da Tel Aviv ile iş birliği yaparak sahte fotoğrafları gerçekmiş gibi yayımlıyor.
YURT DIŞINDA DA DİKKAT ÇEKTİ
Haaretz'in belirttiğine göre bu durum yurt dışında da dikkat çekmeye başladı. Pazartesi günü Associated Press'te konuya ilişkin kapsamlı bir haber yayımlandı.
Haberde, resmî fotoğraflarda Netanyahu'nun görüntüsünün yoğun biçimde rötuşlandığına dair kanıtlar ile başbakanın resmi Instagram hesabında yapay zeka kullanımına yer verildi. Makalede, bu fotoğrafların İsrail'in resmi kanalları üzerinden dağıtılmasının ve ulusal arşive girmesinin muhtemel olmasının eleştirildiği belirtildi.
İsrail'in Seventh Eye adlı internet sitesinde yakın zamanda ortaya çıktığı üzere, hükümet basın ofisi, fotoğrafçılarının fotoğraflarının Başbakanlık Ofisi tarafından rötuşlanması durumuna karşı mücadele etmeye çalışıyor.
NETANYAHU'NUN OFİSİ YENİ NUMARA BULDU
Netanyahu'nun bürosu ise bu konuda yeni bir numara buldu. Sara'nın göründüğü fotoğraflarda, Hükümet Basın Ofisi fotoğrafçılarına verilen kredinin yanı sıra, fotoğrafın öznesi olan kişiye de kredi veriliyor. Bu kişi, etkileyici bir numarayla, aynı anda hem kameranın önünde hem de arkasında olmayı başarıyor.
TEL AVİV'İN ALDATMACA POLİTİKASI
Haaretz ise Netanyahu'nun sözcülerinin gazetecilere giderek daha fazla yalan söylediği bir dönemde Tel Aviv'in tüm aldatmacasıyla Sara'ya yapılan müdahalenin bağlantılı olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
Bu, Başbakanlık Ofisi tarafından yaratılan aynı uydurma ve çarpıtma kültürü ve hükümetin elinde bir araç haline gelen aynı gazetecilik kültürüdür.