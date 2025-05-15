Şam’da sevinç gözyaşları! Trump yaptırımları kaldırdı vatandaşlar adeta bayram yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'ın isteği üzerine Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını resmen ilan etmesi, Şam'da büyük yankı uyandırdı.

Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar karar sonrası televizyonlara bağlandı. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. "Katar'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Suriye liderliğine ve halkımıza minnettarız. En içten teşekkürlerim de Sayın Donald Trump'a" ifadelerini kullandı.

Kararın ardından halk sokaklara aktı. Şam'da sabahlara kadar kutlama yapıldı. Vatandaşlar, sevinç çığlıkları attı.