Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Cermana bölgesinin Nesim Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Suriye'nin Cermana bölgesinde araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: SANA) Akü üretimi yapan bir fabrikanın yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Suriye İç Güvenlik Güçleri ise saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin kız çocuğu olduğunu açıkladı.