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Suriye'de araca yerleştirilen bomba patladı: Bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Cermana bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ölenler arasında bir kız çocuğunun da bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Suriye'de araca yerleştirilen bomba patladı: Bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Suriye resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Cermana bölgesinin Nesim Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

Suriye'nin Cermana bölgesinde araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: SANA) Suriye'nin Cermana bölgesinde araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: SANA)

Akü üretimi yapan bir fabrikanın yakınında meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Suriye İç Güvenlik Güçleri ise saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin kız çocuğu olduğunu açıkladı.

Suriye'de araca yerleştirilen bomba patladı: Bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İç Güvenlik Güçleri de patlamanın yaşandığı alanı güvenlik çemberine alarak olayın koşullarını aydınlatmak üzere soruşturma başlattı.

Patlayıcının araca kim veya kimler tarafından yerleştirildiğine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

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Suriye'de araca yerleştirilen bomba patladı: Bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-5 Suriye'de araca yerleştirilen bomba patladı: Bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-6 Suriye'de araca yerleştirilen bomba patladı: Bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı-7

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