Şam'da 29 Ekim coşkusu! Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda Türkiye videosu yayımlandı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü Suriye'nin başkenti Şam'da özel bir etkinlikle kutlandı. Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda T.C. Şam Büyükelçiliği tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı videosu yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi anlara sahne oldu. Şam'ın simge noktalarından Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından hazırlanan özel 29 Ekim kutlama videosu yayımlandı.Şam'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu
TÜRK KÜLTÜRÜ VE KÖKLÜ TARİH ŞAM EKRANLARINDA
Cumhuriyet Bayramı coşkusu dünyanın dört bir yanında olduğu gibi komşu Suriye'ye de taşındı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin organize ettiği özel gösterimde Türk kültürünün ve tarihinin en özel kesitleri başkentin kalbinde sergilendi.
103. YIL MESAJI YAYIMLANDI
Dev ekrana yansıtılan görsellerde Türk kültüründen ve köklü tarihten kesitler sunulurken, videoda "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz" mesajına yer verildi.
MEYDANDAN GEÇENLER İLGİYLE İZLEDİ
Şam'ın en işlek noktalarından biri olan Emevi Meydanı'ndan geçen Suriyeliler gösterimi ilgiyle takip etti.
GÜÇLÜ BAĞLARIN VE DİPLOMASİNİN SİMGESİ
Emevi Meydanı'ndaki bu özel gösterim, Türkiye ile Suriye arasındaki köklü tarihsel bağların, ortak kültürün ve gelişen karşılıklı anlayışın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.