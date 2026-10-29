Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi anlara sahne oldu. Şam'ın simge noktalarından Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından hazırlanan özel 29 Ekim kutlama videosu yayımlandı.

Şam'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu

TÜRK KÜLTÜRÜ VE KÖKLÜ TARİH ŞAM EKRANLARINDA

Cumhuriyet Bayramı coşkusu dünyanın dört bir yanında olduğu gibi komşu Suriye'ye de taşındı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin organize ettiği özel gösterimde Türk kültürünün ve tarihinin en özel kesitleri başkentin kalbinde sergilendi.