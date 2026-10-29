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Şam'da 29 Ekim coşkusu! Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda Türkiye videosu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü Suriye'nin başkenti Şam'da özel bir etkinlikle kutlandı. Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda T.C. Şam Büyükelçiliği tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı videosu yayımlandı.

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Şam'da 29 Ekim coşkusu! Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda Türkiye videosu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, Suriye'nin başkenti Şam'da tarihi anlara sahne oldu. Şam'ın simge noktalarından Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından hazırlanan özel 29 Ekim kutlama videosu yayımlandı.

Video Oynatma İkonu Şam'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu

TÜRK KÜLTÜRÜ VE KÖKLÜ TARİH ŞAM EKRANLARINDA

Cumhuriyet Bayramı coşkusu dünyanın dört bir yanında olduğu gibi komşu Suriye'ye de taşındı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin organize ettiği özel gösterimde Türk kültürünün ve tarihinin en özel kesitleri başkentin kalbinde sergilendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şam'da da kutlandı. (Foto: İHA)29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şam'da da kutlandı. (Foto: İHA)

103. YIL MESAJI YAYIMLANDI

Dev ekrana yansıtılan görsellerde Türk kültüründen ve köklü tarihten kesitler sunulurken, videoda "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz" mesajına yer verildi.

Mesaj dev ekranda yayımlandı. (Foto: AA)Mesaj dev ekranda yayımlandı. (Foto: AA)

MEYDANDAN GEÇENLER İLGİYLE İZLEDİ

Şam'ın en işlek noktalarından biri olan Emevi Meydanı'ndan geçen Suriyeliler gösterimi ilgiyle takip etti.

Emevi Meydanı'nda kutlandı. (Foto: AA)Emevi Meydanı'nda kutlandı. (Foto: AA)

GÜÇLÜ BAĞLARIN VE DİPLOMASİNİN SİMGESİ

Emevi Meydanı'ndaki bu özel gösterim, Türkiye ile Suriye arasındaki köklü tarihsel bağların, ortak kültürün ve gelişen karşılıklı anlayışın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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Şam'da 29 Ekim coşkusu! Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda Türkiye videosu yayımlandı-5 Şam'da 29 Ekim coşkusu! Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda Türkiye videosu yayımlandı-6 Şam'da 29 Ekim coşkusu! Emevi Meydanı'ndaki dev ekranda Türkiye videosu yayımlandı-7
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