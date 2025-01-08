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OpenAI’ın CEO’suna cinsel istismar suçlaması! Kızkardeşi Sam Altman'a dava açtı

OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, kız kardeşi Ann Altman tarafından cinsel istismarla suçlanıyor. Ann Altman, 3 yaşındayken, 12 yaşında olan ağabeyi tarafından istismara uğradığını ve istismarın yıllarca edvam ettiğini belirterek dava açtı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:30 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 14:30
OpenAI’ın CEO’suna cinsel istismar suçlaması! Kızkardeşi Sam Altman’a dava açtı

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    OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, kız kardeşi Ann Altman tarafından cinsel istismarla suçlandı. Ann Altman, ağabeyinin kendisine 1997-2006 yıllarında düzenli olarak cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

    OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, Takvim Fotoğraf ArşiviOpenAI’ın CEO’su Sam Altman, Takvim Fotoğraf Arşivi

    OPENAI'NIN CEO'SUNA İSTİSMAR SUÇLAMASI

    Missouri'de ABD Bölge Mahkemesinde 6 Ocak'ta açılan davada, cinsel istismarın, Ann Altman'ın 3, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın ise 12 yaşındayken başladığı iddia edildi.

    OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, Takvim Fotoğraf ArşiviOpenAI’ın CEO’su Sam Altman, Takvim Fotoğraf Arşivi

    KIZKARDEŞİNE TECAVÜZ

    Ann Altman'ın dava dilekçesinde, 1997-2006 yıllarında gerçekleşen istismarın tecavüzü de içerdiği ileri sürüldü.

    Dilekçede, iddia edilen istismarın son örneğinin Sam Altman'ın yetişkin ancak Ann Altman'ın henüz reşit olmadığı bir dönemde gerçekleştiği savunuldu.

    Davada jürili yargılama ve 75 bin doların üzerinde tazminat talep edildi.

    Ann Altman, daha önce de Sam Altman'a yönelik benzer iddialarda bulunmuştu.

    SAM ALTMAN İDDİALARI REDDETTİ

    Sam Altman, X'ten, annesi ve 2 erkek kardeşiyle ortak yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, "Tüm bu iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadesini kullandı.

    Bu durumun ailesine büyük acı verdiğini belirten Altman, "Akıl sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya olan bir aile üyesine bakmak inanılmaz derecede zordur." açıklamasını yaptı.

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